11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
11.11.2022
В Челябинской области выросло число пользователей цифровых банковских сервисов
11.11.2022
«Уралэнергосбыт» продлит срок приема показаний по электроэнергии в ноябре
11.11.2022
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
«Уралэнергосбыт» продлит срок приема показаний по электроэнергии в ноябре
Это позволит провести расчеты за ноябрь по старым тарифам
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
02.09.2021
Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию
02.08.2021
Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество
01.07.2021
С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022