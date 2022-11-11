Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области «Уралэнергосбыт» продлит срок приема показаний по электроэнергии в ноябре до 30 числа. Ранее сроком было 25-е число.

В компании объяснили это переносом индексации тарифов по электроэнергии, теплу, газу, твердым коммунальным отходам, холодной и горячей воде на первое декабря 2022 года. Изменения коснутся коммунальных ресурсов.

«Мы понимаем обеспокоенность наших клиентов внеочередным повышением тарифов. Поэтому пошли на встречу и продлили срок приема показаний по электроэнергии через наши сервисы до 30 ноября. Это позволит провести расчеты за ноябрь по старым тарифам. Советуем южноуральцам воспользоваться данной привилегией и обязательно передать показания в последние дни месяца», - прокомментировал генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

До 30 ноября передать показания можно следующими способами:

- в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт»;

- в личном кабинете единого расчетного центра «Уралэнергосбыт»;

- на сайте «Уралэнергосбыт», без регистрации;

- по телефону-автоответчику 8 351 214 71-14;

- через чаты Вайбер и Телеграм;

- сообщения в ВКонтакте.

Сроки передачи показаний ГВС для клиентов «УСТЭК-Челябинск» в ноябре не изменились. Показания принимаются до 25 числа.