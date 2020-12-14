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«Уралкуз» подключился к системе контроля качества продукции вагоностроения

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел»), что находится в городе Чебаркуль Челябинской области, подключился к «Электронному инспектору» –автоматизированной системе проверки сертификатов качества изделий для вагоностроения, что исключает из оборота контрафактные детали.

«Уралкуз» как производитель продукции железнодорожного назначения вносит в систему данные о каждой производимой единице черновых железнодорожных осей: порядковый номер, дату отгрузки, номер сертификата соответствия и чертежа и ряд других параметров. На основании данных на каждую отгруженную партию осей в системе формируется электронный сертификат качества.

С появлением системы ее пользователи, в том числе государственные регулирующие органы, могут отслеживать в электронном виде весь жизненный цикл деталей вагонов, сверять номера сертификатов и прочую информацию. Ранее первичная документация на изделия оформлялась на бумаге и отправлялась конечному потребителю, где информацию вручную заносили в электронный паспорт вагона. Это не исключало ошибки. Сейчас электронная система заменила первичные бумажные документы, повысила оперативность и доступность данных о товаре.

Систему «Электронный инспектор» разработал центр «Приемка вагонов и комплектующих», который осуществляет инспекторский и приемочный контроль продукции грузового вагоностроения. Система работает в тестовом режиме с конца октября 2020 года. «Уралкуз» – в числе первых ее пользователей.

«Система «Электронный инспектор» позволяет в электронном виде формировать паспорт вагона на основе данных о каждой его детали. Например, теперь нашу ось на вагоностроительном заводе можно сразу же проверить в системе и уточнить, когда она была выпущена, отгружена, посмотреть ее конструктивные особенности, проверить сертификат качества», – пояснил директор управления по операционной деятельности ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.