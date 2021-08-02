УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», г.Чебаркуль, Челябинская область)) за первое полугодие 2021 года на 8% увеличил продажи продукции по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Продажи поковок и штамповок из инструментальных марок стали выросли на 39%. Данная продукция обладает повышенными прочностными характеристиками и используется для изготовления валков прокатных станов, сложных механизмов в машиностроении и инструментов для станочного оборудования.

На 14% увеличены продажи штамповок из нержавеющих сплавов, а отгрузки штамповок из легированных марок стали выросли на 46%. Данные виды продукции используются в авиационной промышленности, в энергетике и машиностроении. Их применяют в производстве шасси, гидроцилиндров и прочих агрегатов для летательных аппаратов.

Штамповки черновых вагонных осей показали рост на 21%. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI. «Уралкуз» занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей.

За первое полугодие 2021 года было отгружено 2163,7 тонны раскатных колец – это максимальный результат в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет с момента начала реализации данного вида продукции.