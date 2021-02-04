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«Уралкуз» увеличил продажи продукции из специальных марок стали

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) в 2020 году увеличил реализацию поковок и штамповок из инструментальных марок стали, а также улучшил показатели отгрузки поковок из жаропрочных марок стали по сравнению с 2019 годом.

Продажи продукции из инструментальных марок стали выросли на 70% и составили более 991 тонн. Поковки и штамповки из инструментальных марок стали отличаются повышенными прочностными характеристиками и используются для изготовления валков прокатных листовых и сортовых станов.

Отгрузка поковок из жаропрочных марок стали выросла на 93%. Они поставляются заказчикам для производства деталей ракетно-космической техники, элементов турбин двигателей самолетов, кораблей, энергетических установок. За 2020 год «Уралкуз» реализовал 220 тонн жаропрочных поковок.

«Продукция из наших специальных марок стали применяется в условиях тяжелых нагрузок, в частности, валки из заготовок «Уралкуза» используют на станах ЧМК для прокатки стального листа, сортовых и фасонных профилей, рельсов. Сплавы востребованы в различных отраслях для производства ответственных деталей техники», – пояснил директор управления по операционной деятельности ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.

Всего за 2020 год «Уральская кузница» изготовила и отгрузила 41 тыс. тонн товарной продукции.