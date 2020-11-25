Уральские ИТ-эксперты примут участие в ведущей конференции по искусственному интеллекту

На следующей неделе, с третьего по пятое декабря, состоится серия онлайн-мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных - AI Journey. Проект реализует Сбербанк совместно с ведущими компаниями ИТ-индустрии со всего мира.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, на конференции выступят около 200 ведущих российских и международных спикеров.

Самым насыщенным станет завершающий день AI Journey, пятое декабря, когда состоится восьмичасовой марафон с участием экспертов из разных регионов страны – от Владивостока до Калининграда. Среди них будут и представители уральского ИТ-сообщества: специалисты Сбера, Уральского федерального университета и ряда крупных технологических компаний расскажут о сервисах синтетической генерации текстов, распознавании товаров и цен на полках магазинов с помощью компьютерного зрения, биомедицине и других актуальных вариантах применения искусственного интеллекта.

Кроме того, пятого декабря состоится первая в истории России онлайн-конференция по искусственного интеллекту для учащихся средних и старших классов - AI Journey Junior. Открытый урок в рамках этого мероприятия проведет первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«AI Journey пройдет уже в пятый раз. Это событие вызывает интерес не только у профессионалов ИТ, но и у широкого круга слушателей, которые хотят ближе познакомиться с современными технологиями. А знания в этой области сегодня необходимы профессионалам практически любой отрасли экономики. Я приглашаю всех посетить AI Journey - участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации», - отметил Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

Зарегистрироваться на AI Journey можно на сайте события.

В прошлом году международная конференция AI Journey привлекла около девяти тысяч участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в топ-5 мировых конференций по искусственному интеллекту и анализу данных.