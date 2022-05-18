В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

В 2022 году в Челябинской области будет капитально отремонтировано и оснащено 17 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Работы на некоторых объектах уже начались, на некоторых идет подготовительная работа.

«Челябинская область, наряду с некоторыми другими регионами участвует в программе по капитальному ремонту объектов школьной инфраструктуры, который завершится уже в этом же году», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь минобрнауки Челябинской области Светлана Платонова.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных средств на модернизацию школьных систем образования в субъектах. В 2022 году регионы получат из федерального бюджета на софинансирование расходов по данному направлению 66 миллиардов 543 миллиона 854 тысячи рублей, на 2023 год – 25 миллиардов 94 миллиона 948,4 тысячи рублей.

Для Челябинской области предусмотрено в 2022 году 463 миллиона 988 тысяч рублей. В ряде субъектов капитальный ремонт рассчитан на двухлетний период.

В минобрнауки уточнили, Челябинская область при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования принимает встречные обязательства, реализуемые за счет средств консолидированного бюджета региона.

В частности, на область обеспечит все требования к антитеррористической защищенности (утверждены постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006) в отношении школ, которые будут капитально отремонтированы ы рамках программы.

За счет региона будет обеспечено повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований федеральным законом, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников этих школ.

Область за счет своих ресурсов обновит в капитально отремонтированных школах 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Кроме того, планируется привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемки работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

Всего в течение пяти лет в России отремонтируют семь тысяч 300 школ по программе модернизации школьных систем образования. При этом отечественные производители замещают зарубежных поставщиков, чтобы при выполнении президентского поручения не пострадали скорость и качество выполнения работ.