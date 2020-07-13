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В администрации Магнитогорска начинается большая ревизия

Экономика
Сегодня, 10:14
Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 13 июля, в администрации Магнитогорска (Челябинская область) начинается комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности.

«Выезжаем на контрольное мероприятие в Магнитогорск, анонсированное ранее», - написали в телеграм-канале Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Последняя большая ревизия администрации Магнитогорска проводилась в 2013 году.

Нынешняя проверка была предусмотрена планом на 2020 год. Она аналогична ревизии, которая проводилась в прошлом году в администрации Челябинска.

Аудиторы проверят эффективность и законность расходов на реализацию национальных проектов и актуальных на сегодня трат бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, будут проверены управление муниципальным имуществом и земельными участками и государственные закупки

По утвержденным стандартам на проведение проверки отводится 50 дней с возможностью продления сроков в случае необходимости.

Напомним, за первое полугодие 2020 года в Челябинской области завели девять уголовных дел по материалам проверок Контрольно-счетной палаты региона. В прошлом году самые громкие уголовные дела по материалам ведомства возбуждены в Челябинске и Златоусте.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Контрольно-счетная палата Челябинской области
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