В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр

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В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр

В пятницу, 12 марта, в Челябинске в детском технопарке «Кванториум» соберутся 15 команд из Троицка, Магнитогорска, Сатки, Миасса и областного центра. Участники примут участие в региональном этапе международных соревнований FIRST LEGO League Explore – 2020/2021 и построят пространство для подвижных игр.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Технического творчества Челябинской области, тема сезона – «Игростроители».

«Задача участников – изучить подвижные игры, которые уже существуют, и придумать новые способы мотивировать человека к двигательной активности. Командам необходимо разработать, спроектировать и построить из деталей LEGO пространство для одной или нескольких подвижных игр», - рассказали в пресс-службе.

Для команд стоит следующая задача: строительство технологической модели, которая объяснит решение проектной задачи и покажет процесс ее развития в будущем. Отдельные детали проекта участников должны быть запрограммированы и способны выполнять ту или иную функцию.

Сейчас школьники от шести до 10 лет заняты подготовкой к соревнованиям. Они под руководством наставников конструируют свои проекты, готовят презентации, инженерные книги, а также занимаются разработкой стиля команды и SHOW ME-постера для защиты.

Лучшие проекты представят Челябинскую область на национальном чемпионате по роботехнике.

Команды выступят 12 марта в 11 часов по адресу: улица Орджоникидзе, 50.