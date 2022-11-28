В Челябинске ищут застройщиков для комплексного развития двух территорий

Челябинские власти ищут застройщиков, которые возьмутся комплексно развивать две территории, одна из которых – незастроенная, вторая представляет собой участок жилой застройки.

Как сообщила на аппаратном совещании в понедельник, 28 ноября, заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) размещены 23 ноября. Прием заявок на участие в них будет осуществляться до 19 декабря включительно. Состоятся оба аукциона 22 декабря текущего года.

Отметим, аукцион по КРТ незастроенной территории в Челябинске будет проводиться впервые. Речь идет о комплексном развитии участка в пределах Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе общей площадью 2,58 гектара. Участок жилой застройки, на котором планируется реализовать КРТ, ограничен улицами Тимирязева, Пушкина, Свободы, Плеханова и занимает площадь в 1,18 гектара (реализация мероприятий КРТ здесь предусматривает расселение двух аварийных многоквартирных домов - №82-А по улице Свободы и №69 по улице Пушкина).