В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» (ОГКУ миндортранса региона) объявило аукцион на поставку 30 трамваев.

Информация размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена – один миллиард 65 миллионов рублей.

Заявки принимаются по 12 апреля 2021 года.

Необходимо будет поставить 30 односекционных, частично низкопольных трамваев, выпущенных в 2021 году. В низкопольной части должны быть две двустворчатые двери (для удобства маломобильных групп населения).

В трамвае в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные места для инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске.

В трамвайном вагоне необходимы кнопки запроса на открытие двери. Кроме того, двери должны быть со звуковой и световой сигнализацией.

Вагоны должны быть оснащены кондиционером. В трамвае нужно обеспечить беспроводной доступ в интернет по технологии Wi-Fi, установить систему видеонаблюдения и видеорегистратор (не менее восьми камер), оборудование для зарядки мобильных устройств (сдвоенный USB-разъём), ЭМУ (электронный маршрутоуказатель), GPS/ГЛОНАСС

Место для кондуктора должно быть с индивидуальным обогревом и ограждено от входной двери перегородкой.

«Участник указывает страну происхождения товара по каждой позиции в обязательном порядке», - особо оговаривается в условиях.

О том, что Новые вагоны, как и ранее приобретенные для южноуральской столицы автобусы, оформят в едином стиле в жемчужно-белой и бирюзово-зеленой цветовой гамме.

Новые трамваи необходимо доставить в Челябинск до 29 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы в социальных сетях активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение трех десятков трамваев.

Планируется также в течение трех лет привести в порядок трамвайные пути и контактную сеть.