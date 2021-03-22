В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов

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Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев

В Челябинске в начале апреля власти планируют объявить закупку на приобретение 30 новых трамваев. Об этом сообщает группа «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

По данным сообщества, в настоящее время ведется прием коммерческих предложений. Вся партия вагонов должна поступить – ориентировочно – до 24-го декабря текущего года.

Это будут полунизкопольные односторонние вагоны с четырьмя дверями, способные вместить не менее 150-ти пассажиров, 2021-го года выпуска, с шириной колеи – 1524 миллиметра.

«Вагоны должны быть приспособлены для эксплуатации в составе поезда до двух вагонов по системе многих единиц (СМЕ). Автономный ход - не менее 500 метров. Заказчик хочет видеть вагоны с четырьмя асинхронными тяговыми двигателями (мощность каждого - не менее 50 кВт)», - отмечают в «Челябинском транспорте».

Также в сообществе говорится, что привод двери должен иметь функцию антизажима, в салоне трамвая должны быть предусмотрены кондиционер, место подключения оборудования для доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, система видеонаблюдения, оборудование для зарядки мобильных устройств (сдвоенный USB-разъём), ЭМУ (электронный маршрутоуказатель), GPS/ГЛОНАСС.

«Помимо этого, должен быть выкуплен 71-628. Также пополнение ждет автобусный парк. Сроки и количество техники пока не известны», - сообщает «Челябинский транспорт».

Подписчики паблика и радуются данной новости, опубликованной в воскресенье, 21-го марта, и сомневаются в том, что Челябинск действительно получит три десятка новых вагонов уже в этом году. Пост набрал уже более двух с половиной тысяч просмотров, «заработал» несколько десятков «лайков». Число комментариев приблизилось к сотне.

«Но как же новые трамваи будут ездить по старым, изношенным рельсам?» - задаются вопросом горожане.

Один из участников беседы на это ответил, что в 2021-м году в Челябинске заменят десять километров путей – участки, где будет произведена замена рельсов, уже определили (выбрали те, что находятся в наиболее плачевном состоянии).

Тогда горожане вспомнили, что в прошлом году в столице Южного Урала обещали заменить 20 километров путей, и также была разработана карта, но в итоге ничего не произошло.

Оптимистично настроенные горожане заметили, что в текущем году челябинский транспорт стал уже вотчиной региональных властей, и в этом жители областного центра видят добрый знак.

Также в ожидании закупки тридцати новых трамвайных вагонов челябинцы активно обсуждают то, какого они должны быть цвета, и предлагают провести по данному вопросу голосование – так же, как это было с автобусами.