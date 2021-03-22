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Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев

Новые трамваи Челябинска, на покупку которых в 2021-м году предусмотрены денежные средства в областном бюджете, будут радовать глаз горожан жемчужно-белой и бирюзово-зеленой расцветкой.

О том, что новые вагоны, как и ранее приобретенные для южноуральской столицы автобусы, оформят в едином стиле и что их обновленная ливрея будет сочетать в себе элементы двух вышеназванных цветов, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В миндортрансе региона пояснили, что данные оттенки были выбраны ради сохранения преемственности предыдущих цветовых решений, принятых касательно общественного транспорта Челябинска. Кроме того, жемчужно-белый и бирюзово-зеленый, по замыслу, помогут изменить отношение к трамваю: новые вагоны станут олицетворением скоростного, кардинального нового вида транспорта.

«Так, из существующей сейчас окраски трамваев бежевый оттенок был заменен на более светлый - жемчужно-белый цвет, а вишневый - на бирюзовой-зеленый оттенок. В этом случае за основу взят и немного изменен зеленый цвет городских автобусов, который в 2019-м году был выбран посредством голосования людей на платформе «Активный житель 74». Выбранные цвета, начинка и технические характеристики закупаемых вагонов (полунизкопольные, с системой климат-контроля в салоне) призваны поменять имидж трамвая», - подчеркивают в миндортрансе.

В министерстве уточнили, что тендер на закупку новых вагонов будет объявлен уже до конца марта.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы в социальных сетях активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение трех десятков трамваев.

Вся партия вагонов должна поступить – ориентировочно – до 24-го декабря текущего года. Это будут полунизкопольные односторонние вагоны с четырьмя дверями, способные вместить не менее 150-ти пассажиров, 2021-го года выпуска, с шириной колеи – 1524 миллиметра.

Функция антизажима, кондиционер в салоне, наличие места подключения оборудования для доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, системы видеонаблюдения, оборудования для зарядки мобильных устройств (сдвоенный USB-разъём), ЭМУ (электронный маршрутоуказатель), GPS/ГЛОНАСС – все это также должны быть в новых трамваях.

Обсуждая новость о предстоящем приобретении электротранспорта, жители южноуральской столицы как раз таки сильно интересовались расцветкой вагонов. Приводя в пример принятое решение выбрать цвет закупленных в прошлом году автобусов с помощью голосования среди населения, челябинцы предлагали повторить этот опыт и организовать опрос.