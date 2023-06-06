В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки

Компания «Центр развития гидроабразивных технологий» запустит в Челябинске в 2023 году серийное производство станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним по собственным конструкторским разработкам, сообщили в министерстве промышленности Челябинской области.

«Поставка используемых раньше американских и большинства европейских станков сейчас полностью остановлена. Челябинское же предприятие готово предложить продукцию с качественными характеристиками, не уступающими ушедшим западным аналогам, а китайские запчасти даже превосходящими», - отметили в минпроме.

Реализовать амбициозный проект заводу поможет льготный заем Фонда развития промышленности Челябинской области на сумму 30 миллионов рублей по программе «Импортозамещение».

Средства займа будут направлены на приобретение токарно-фрезерного оборудования для оснащения нового производственного цеха, уже построенного собственными силами ЦРГТ, а также на приобретение сырья, включая сортовый металлопрокат, для производства пробных партий изделий.

«Уже в следующем году мы планируем выпустить станок, в котором больше 80% деталей будут из отечественных материалов», - отметил главный инженер ООО «ЦРГТ» Максим Коклеев.

Компания намерена продолжить разработку и совершенствование технологий. «Станки подойдут для предприятий различных отраслей - от металлургии и машиностроения до пищевой промышленности, потому что технология гидроабразивной резки уникальна. Ею можно эффективно обрабатывать как металлы, так и другие материалы любой толщины», – пояснил Коклеев.

«Станкостроение - это основа всей машиностроительной отрасли. От ее развития во многом зависит скорость обновления основных фондов промышленных предприятий, оперативность внедрения новаций и технологических новинок, а также в целом производственная независимость страны, - подчеркнул руководитель департамента сопровождения проектов ФРП Челябинской области Алексей Титов. - Именно поэтому так важно наращивать компетенции в этом направлении и поддерживать такие перспективные проекты, как этот».

В ходе реализации проекта на предприятии появится восемь новых рабочих мест, семь из которых будут высокопроизводительными. Прежде, чем средства льготного займа будут перечислены на счета ЦРГТ, с компанией будет подписан договор, фиксирующий обязательства сторон.