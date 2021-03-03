В Челябинской области будут продвигать лучшие товары

Челябинский Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс «20 лучших товаров Челябинской области». Победители регионального конкурса получат уникальную возможность заявить о себе на федеральном уровне и достойно представить свои товары и услуги на конкурсе «100 лучших товаров России» в 2021 году.

Данный конкурс проходит в регионе уже много лет, и ежегодно в нем принимают участие производители самого разного масштаба, от небольших предприятий до промышленных гигантов. Стать лауреатом или дипломантом программы, – значит, обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции.

«Программа «100 лучших товаров России» в своем развитии прошла большой путь длиной в 23 года, доказала свою жизнеспособность и эффективность, стала наиболее массовой, признаваемой и авторитетной среди других конкурсов в области качества в Российской Федерации. Радует, что в Челябинской области постоянно появляются новые претенденты на победу. Это значит, что региональный рынок продовольствия динамичен и конкурентоспособен и покупатели могут выбирать из большого количества местных высококачественных товаров и услуг», - сказала исполняющий обязанности директора ЦСМ Росстандарта в Челябинской области Ольга Матанцева.

Так, в 2020 году в главном конкурсе качества страны победили 19 продовольственных товаров из Челябинской области — 19 видов продукции от семи предприятий, которые завоевали звание лауреатов и дипломантов, а два вошли в «Золотую сотню» лучших отечественных товаров 2020 года, завоевав наивысший конкурсный балл. Это фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха «Первого хлебокомбината» и сметана с массовой долей жира 25% от АО «Чебаркульское молоко». Кроме того, продукция АО «Чебаркульское молоко» была награждена одной из высших наград конкурса - «Вкус качества». Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В конкурсе могут принять участие предприятия и организации Челябинска и Челябинской области независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство продукции и оказание услуг. Конкурс проводится по номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения.

С условиями, сроками проведения Конкурса, порядком подачи заявок и представления материалов для участия в конкурсе, а также с критериями и порядком оценки материалов, представленных на конкурс, можно ознакомиться на сайте ФБУ «Челябинский ЦСМ» или по электронной почте: i.suslova@chelcsm.ru.