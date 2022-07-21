В Челябинской области дешевеют социально значимые продукты

В Челябинской области за последние две недели снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Об этом свидетельствуют данные экспресс-анализа Контрольно-счетной палаты региона за период с пятого по 19-е июля.

Анализ информации министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан») показал, что наибольшее снижение цен за две недели наблюдается по следующим продуктам питания: сахар – подешевел на восемь с половиной процентов, или на 6,28 рубля за килограмм; картофель – на 8,49 процента, или на 5,58 рубля; свинина (кроме бескостного мяса) – на 7,93 процента, или на 27,73 рубля.

При этом незначительное отклонение в сторону повышения зафиксировано по говядине (кроме бескостного мяса) – на 1,11 процента, или на 6,27 рубля; хлебу – на 0,36 процента, или на 0,16 рубля.

В КСП Челябинской области отмечают, что из 14-ти наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен, а две позиции за последние две недели немного подросли.