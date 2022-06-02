Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Всего в списке 52 кредитных организации. Среди них 49 банков и три региональных оператора. В программе участвует и Челябинвестбанк.

Согласно лимитам, предполагается выдать ипотечные кредиты на 240 миллиардов рублей. Больше половины этого объема придется на трех крупнейших игроков — Сбербанк (получил 27%), ВТБ (19%) и банк «Дом.РФ» (14%).

«Сотрудники ИТ-компаний, сейчас в списке получателей меры поддержки около 9 тысяч организаций, могут обратиться в любой из банков. Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Сумма кредита зависит от региона, где заёмщик собирается покупать жильё. Он может не совпадать с адресом регистрации компании.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для ИТ-специалистов в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 миллионов рублей, для других регионов – девять миллионов. Планируется, что в ближайшее время лимит по заемным средствам для регионов-миллионников будет увеличен с 18 до 30 миллионов рублей.

На госуслугах поясняют, в случае увольнения сотрудника ставка до 5% по программе сохранится, если в течение трех месяцев после расторжения трудового договора он устроится в компанию, которая входит в реестр аккредитованных и получает налоговые льготы (проверить компанию, входит ли она в реестр аккредитованных, можно на сайте Госуслуг). В ином случае новую ставку могут поднять до ключевой ставки на дату оформления договора, увеличенной на 2,5 - 4,5%

«Например, заёмщик оформил договор в мае 2022 года. Ключевая ставка на этот момент была 11%. Он уволился и в течение пяти месяцев не мог найти работу в аккредитованной ИТ-компании. Его ставка по ипотеке с 5% может увеличиться как минимум до 13,5%», - поясняют Госуслуги.

Кредит по программе можно взять один раз. Правила программы распространяются только на новые кредиты, рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты нельзя.

«Ожидаем, что до конца года льготные кредиты получат до 10 тысяч сотрудников ИТ-компаний», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний, соответствующие следующим критериям:

- российское гражданство;

- работа в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами;

- возраст от 22 до 44 лет включительно;

- зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей для сотрудников организаций из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры (в том числе на этапе строительства) или частного дома от застройщика или для покупки земельного участка с дальнейшим строительством дома. Первоначальный взнос составляет 15%.