В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ, несмотря на непростую социально-экономическую обстановку, сложившуюся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Дорожная отрасль находится под пристальным вниманием губернатора Алексея Текслера.

«Для меня лично дороги - это важный приоритет в работе. И, несмотря на сложности и проблемы, дорожное строительство останется в приоритете. Это наша четкая и жесткая позиция», - обозначил свои принципы работы Алексей Текслер. Хорошие дороги не только позволяют улучшить условия жизни жителей, но и дают импульс для развития экономического потенциала региона.

С 2020 года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. На эти цели направляются значительные средства областного бюджета. По распоряжению Алексея Текслера увеличен размер областного дорожного фонда и объем финансирования муниципалитетов на ремонт дорог местного значения.

«Работаем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по программам «Стимул» и «Комплексное развитие сельских территорий». Не забываем и муниципалитеты», – отметил Алексей Текслер.

В 2021 году объемы ремонта дорог выросли в три раза по сравнению с 2018 годом. В фокусе главы региона - все ключевые проекты дорожного строительства и реконструкции путепроводов. При этом Алексей Текслер держит на особом контроле качество проведенных работ, постоянно лично выезжая на объекты, а также соблюдение сроков выполнения муниципальных контрактов в дорожной сфере и применение штрафных санкций к подрядчикам-нарушителям.

«Любой сбой будет мною отмечен и никаких компромиссов не будет. Вопрос не в размере штрафа, а в неотвратимости наказания за невыполненные контрактные обязательства», - предупреждал губернатор.

О предварительных результатах дорожных работ в 2021 году агентству «Урал-пресс-информ» рассказал министр дорожного строительства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

- Алексей Сергеевич, сколько средств вкладывает Челябинская область в дорожное строительство?

- Объем дорожного фонда Челябинской области в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом увеличен в полтора раза, и в 2021 году составил 20 миллиардов рублей.

Рост объемов дорожного фонда позволил более чем в 2,8 раза увеличить масштабы дорожного строительства. Если в 2019 году приведено в нормативное состояние 289,9 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, то в 2020 году этот показатель достиг 825,6 километра.

В текущем, 2021 году отремонтировали 800 километров автодорог, выполнили ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (устройство искусственного наружного освещения, обустройство пешеходных переходов, установка технических средств организации дорожного движения).

В 2020 году мы начали реализацию крупных капиталоемких объектов и в 2021 году ведем их активную фазу:

- реконструкция Ленинградского моста в г. Челябинске;

- капитальный ремонт путепровода по ул. 9 мая в г. Магнитогорске;

- строительство и реконструкция улично-дорожной сети г. Магнитогорска в целях интеграции парка Притяжение в общественное пространство.

Также в 2021 году начали строительство уникального спиралевидного путепровода через железнодорожные пути в Бакале.

- За последние годы значительно выросло и финансирование муниципалитетов на проведение ремонта дорог местного значения?

- Значительная часть ассигнований дорожного фонда ежегодно направляется в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения.

В 2021 году муниципалитетам выделено 8,9 миллиарда рублей или 44,7 % от объема дорожного фонда. На сегодняшний день выполнены работы на 288,2 километра местных автодорог. В 2020 году объем финансовой помощи муниципальным образованиям составил также 8,9 миллиарда рублей или 44,9 % от объема дорожного фонда (отремонтировано 279,2 километра местных автодорог), в 2019 году - 8,5 миллиарда рублей или 49,7 % от объема дорожного фонда (проведен ремонт 251,6 километра автодорог), в 2018 году – 5,3 миллиарда рублей или 39,5 % от объема дорожного фонда (155,9 километра автодорог местного значения).

Субсидии муниципальным образованиям распределяются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением правительства области, объем выделенной субсидии зависит от численности жителей и протяженности автодорог на территории муниципалитета.

В каждом муниципальном образовании разработана и реализуется муниципальная программа развития дорожной сети.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области держит под контролем ход реализации субсидий, осуществляет необходимое содействие главам муниципальных образований, оказывает методическую и консультативную помощь, дает рекомендации по организации строительного контроля и технического надзора.

В этом году успешно справились с дорожными работами: Верхнеуфалейский, Кыштымский, Локомотивный, Троицкий, Южноуральский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Каслинский, Кусинский, Пластовский, Увельский, Уйский, Чесменский районы, Челябинский городской округ.

- Сколько дорог отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»?

- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» является основным локомотивом развития дорожной сети региона.

С начала реализации национального проекта в Челябинской области приведено в нормативное состояние 488 километров автодорог, на 40% сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Челябинская область получила пять миллиардов 593,9 миллиона рублей. Это позволит привести в нормативное состояние 328,2 километра дорожного покрытия.

- Можете привести примеры?

- В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано девять километров дороги Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района. Дорога чрезвычайно востребована у жителей региона, она позволяет добраться из областного центра к популярным туристическим местам - озерам Аргази, Кисегач, Чебаркуль, а также к новым жилым поселкам в Сосновском и Аргаяшском районах.

Ремонт проводился поэтапно, начиная с 2019 года. В 2021 году провели реконструкцию трех километров трассы и повысили категорию автодороги с IV на II. Ширина проезжей части увеличилась с семи до девяти метров, также вдвое увеличились обочины. Для укладки верхнего слоя покрытия использовалась мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа А марки I, его толщина составила пять сантиметров, толщина нижнего слоя - семь сантиметров.

Работы проводились с опережением графика, что позволило дорожникам в этом году провести реконструкцию километрового участка и выполнить ремонт дороги в деревне Харлуши (протяженностью 1,6 километра), которые были запланированы на 2022 год. На сегодняшний день все работы завершены.

В 2020 году дорожники выполнили реконструкцию пятикилометрового участка. Еще на двух километрах прошли работы по ремонту дорожного полотна и обустройству технических средств организации дорожного движения.

Также в текущем году на автодороге Челябинск - Харлуши был установлен наземный переход длинной более 35 метров.

Всего в этом направлении с 2017 года было реконструировано 25 километров автодороги.

Самым протяженным ремонтируемым объектом 2021 года стала автодорога Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск, где будет произведен ремонт 30 километров дорожного полотна.

Дорога соединяет сразу несколько крупных населенных пунктов и городов, огибает озеро Кундравинское, которое пользуется огромным спросом у рыбаков, проходит вдоль популярных памятников природы — Карагайского и Ларинского боров. На территории Карагайского бора располагается известный на всю Россию пансионат, куда регулярно приезжают люди со всех уголков страны.

Самым социальным ремонтируемым дорожным объектом в текущем году стал Путепровод над железнодорожными путями на улице 9 Мая в Магнитогорске. Он обеспечивает транспортную связь северо-восточной части города с Магнитогорским металлургическим комбинатом – главным градообразующим предприятием, где трудятся около 18 тысяч человек. По путепроводу проходят маршруты общественного транспорта, обеспечивающие передвижение горожан к месту работы.

Пуск объекта запланирован на 2022 год.

Самый современный объект - реконструкция Ленинградского моста в Челябинске. Будет построен новый мост длиной 187,1 метра. Он будет выше прежнего, это позволит в перспективе провести под ним улицу Набережную.

Новый мост будет построен на основе надежной железобетонной конструкции на 56 сваях, при этом удастся существенно расширить пространство с двух до трех полос в каждом направлении и увеличить пропускную способность.

Планируется, что к концу ноября 2021 года скелет моста будет собран. Полный ввод объекта в эксплуатации планируется первого сентября 2022 года.

- В 2021 году Челябинская область получила дополнительные федеральные средства рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Сколько и куда они были направлены?

- В соответствии с распоряжением правительства РФ 84 регионам, в том числе и Челябинской области выделены дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда.

Челябинской области направлены 350 миллионов рублей. На эти средства ремонтируются автодороги Обручевка-Субутак и Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Данные объекты соединяют важные муниципалитеты нашего региона. Кроме того, благодаря дополнительному финансированию отремонтирован участок автодороги Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана. Это дорога имеет высокую социальную значимость, так как позволяет выбраться за пределы региона - в Казахстан.

- Много вопросов и нареканий вызывают сельские дороги. Что в этом направлении делается?

- Ежегодно средства дорожного фонда области направляются на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

В 2021 году рамках государственной программы Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» построена автомобильная дорога от села Пашнино до автомобильной дороги Канашева-Калуга-Соловьевка в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области. Ее протяженность 8,255 километра.

- За счет каких еще источников строятся дороги в области?

- В 2021 году в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области» реализуются проекты по развитию территорий жилой застройки в городах Челябинск и Магнитогорск.

В Челябинском городском округе ведется строительство двух дорожных объектов:

- проспект Героя России Родионова Е.Н. на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева;

- улица Академика Макеева, на участке от проспекта Героя России Родионова Е.Н. до улицы 250-летия Челябинска.

В Магнитогорском городском округе также возводят две дороги:

- автодорога по проспекту Карла Маркса от улицы Зеленый лог до улицы Радужная;

- автодорога по улице Тевосяна от улицы 50-летия Магнитки до улицы Зеленый лог (реконструкция).

- Кто и как осуществляет строительный контроль и технический надзор за качеством дорожных работ?

- Контроль качества осуществляется во время всего технологического цикла, начиная от контроля применяемых материалов и заканчивая соблюдением технологии производства работ в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011). В случае выявления несоответствий, производится остановка работ и подрядной организацией недостатки устраняются за свой счет. Перед сдачей объектов в эксплуатацию в обязательном порядке проводится диагностика объекта на предмет соответствия требованиям нормативных документов.

Ежегодно проводятся комиссионные проверки гарантийных объектов. По результатам подрядным организациям направляются требования об устранении дефектов, замечаний, выявленных в ходе проверки.

В обязательном порядке, при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту региональных автомобильных дорог оформляются гарантийные паспорта. Обнаруженные в процессе эксплуатации автомобильной дороги дефекты и недостатки устраняются подрядной организацией за свой счет, в установленные сроки.

Также государственными контрактами предусматривается ответственность подрядных организаций в виде штрафных санкций и оплаты неустоек за несоблюдение сроков сдачи объектов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Общая протяженность автомобильных дорог Челябинской области составляет 27 тысяч 288,4 километра, из них 615,5 километра - дороги федерального значения, восемь тысяч 724 километра - регионального значения.

В регионе 300 мостов (путепроводов), 32 комплексных поста автоматической системы метеонаблюдения, 17 тысяч 948,9 километра дорог местного значения и 317 мостовых сооружений.