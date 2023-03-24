В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников

В Челябинской области в марте 2023 года более одной тысячи работников оказались под угрозой сокращения, а 718 человек вынуждены трудиться неполный рабочий день.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на середину марта в центры занятости поступили уведомления от 154 организаций о планируемых высвобождениях одной тысячи 114 сотрудников. Из них две организации заявили о массовых сокращениях 109 человек.

По данным службы занятости, уведомления о массовых сокращениях подали Южно-Уральская региональная служба развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре (21 человек в апреле-июле 2023 года в связи с ликвидацией предприятия) и ООО «Троицкий водоканал Водоотведение» (сокращение 88 сотрудников в мае 2023 года). По данным службы занятости, из сокращенных фактически никто не потеряет работу. Всем будет предложено трудоустройство на новом месте.

В областной службе занятости уточнили, в регионе снижается и численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на начало марта неполный день работали 761 человек в 19 организациях, на 20 марта – 718 работников в 14 организациях.

По состоянию на 24 марта на учете в службе занятости состоит 12 тысяч 552 безработных гражданина (на начало марта – 13 тысяч 281, на начало года – 14 тысяч 102).

Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,68% (на первое марта – 0,72%, на начало года – 0,76%).