РЖД ликвидирует свое структурное подразделение в Челябинске, но сотрудники без работы не останутся

В апреле 2023 года будет ликвидировано структурное подразделение ОАО «РЖД» - Южно-Уральская региональная служба развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре. Сотрудникам будет предложено новое место работы.

Уведомление о ликвидации поступило в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Планируется сократить всех сотрудников – 21 человек – в период с апреля по июль 2023 года.

«В апреле текущего года Южно-Уральская региональная служба развития пассажирских сообщений будет преобразована в службу пассажирских перевозок Южно-Уральской железной дороги», - пояснили агентству в пресс-службе ЮУЖД.

В компании заверили, что всем сокращенным сотрудникам будет предложена работа в новом структурном подразделении. «Все сотрудники Южно-Уральской региональной службы развития пассажирских сообщений перейдут в штат нового структурного подразделения в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором ОАО "РЖД" с соблюдением трудовых прав и гарантий работников», - отметили в ЮУЖД.