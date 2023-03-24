24.03.2023
В ЮУрГГПУ в весенние каникулы пройдут «Университетские смены»
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
24.03.2023
Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг
24.03.2023
В зеркальную дату марта в Челябинской области родилось 224 новые семьи
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
РЖД ликвидирует свое структурное подразделение в Челябинске, но сотрудники без работы не останутся
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
01.03.2023
Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение
08.11.2022
Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи
28.06.2022
Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023