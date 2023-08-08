В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников

В Челябинской области более полутора тысяч работников оказались под угрозой сокращения, а более 1,1 тысячи человек вынуждены трудиться неполный рабочий день.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, на началоавгуста в центры занятости поступили уведомления от 137 организаций о планируемых высвобождениях одной тысячи 526 сотрудников. Из них пять организаций заявили о массовых сокращениях 628 человек.

По данным службы занятости, в рамках уведомлений о массовых сокращениях фактически в августе-октябре 2023 года могут потерять работу 77 человек.

Наибольшее сокращение численности работников намечено в Южно-Уральском региональном центре обслуживания - 271 человек в августе, в межрайонной инспекции ФНС – 143 человека в октябре. В клинической больнице «РЖД-Медицина» попали под в списки под сокращение 76 человек (в октябре), на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» могуь быть высвобождены 65 работников – в августе и 52 человека – в сентябре, в Южно-Уральской дирекции здравоохранения - 21 человек.

В областной службе занятости уточнили, в регионе растет численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на начало августа неполный день работали одна тысяча 103 человека (на начало июля - одна тысяча 38 человек, на начало мая – 791 человек, на начало апреля – 659 человек).