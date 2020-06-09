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В Челябинской области популярна программа льготного кредитования для возобновления работы бизнеса

Экономика
Сегодня, 14:06
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области стремительно набирает обороты программа льготного кредитования для возобновления деятельности бизнеса под 2% годовых.

Как сообщили в пресс-службе минэкомномразвития региона, за пять дней с момента старта программы выдано уже 232 кредита на 827 миллионов рублей. Кроме того, банки рассматривают еще 421 заявку на более чем один миллиард рублей.

«Ажиотажный спрос на эту программу ожидался еще задолго до ее начала. Как только Президент выступил с инициативой о ее запуске, банки начали фиксировать интерес со стороны бизнеса. И к первому июня, когда появилась возможность эти кредиты выдавать, у банков уже были сформированы пакеты заявок, и процесс пошел», - отметил заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Программой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели (с наемными работниками), входящих в перечень наиболее пострадавших отраслей. При этом для микро, малого бизнеса и ИП учитывается как основной, так и дополнительный ОКВЭД, для среднего и крупного – только основной. А также на льготный кредит могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят товары непосредственно для потребительского рынка, а также социально ориентированные некоммерческие организации независимо от вида экономической деятельности.

Кредитный договор заключается в период с 1 июня 2020 года по 1 ноября 2020 года на срок до 30 июня 2021 года.

Размер кредита можно рассчитать, умножив число работников по состоянию на 1 июня на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на число месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря (не более шести месяцев).

Заемные средства можно направить на любые цели возобновления предпринимательской деятельности, в первую очередь – на выплату зарплаты.

Новая программа поддержки бизнеса имеет важное преимущество по сравнению с другими, которые были запущены ранее. Предоставляется возможность списания долга и процентов по нему.

После первого декабря предприятию дается три месяца, чтобы решить – будет оно обращаться за списанием кредита или будет погашать его самостоятельно.

Если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата к первому марта 2021 года, то после истечения срока кредита (первого апреля 2021 года) он будет полностью списан вместе с процентами. Эти расходы возьмет на себя государство.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

В случае, если занятость сохранить на предприятии не удастся, заемщику необходимо будет вернуть долг банку с учетом процентов.

Подробнее с условиями программы Вы можете ознакомиться на сайте минэкономразвития.

В специальном разделе сайта Центрального Банка России «Меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы об антикризисных банковских продуктах.

Горячая линия ЦБ РФ: 8 (800) 300 30 00.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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