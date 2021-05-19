В Челябинской области посевная преодолела экватор

В Челябинской области яровыми культурами уже засеяно 910 тысяч гектаров, это 52% от планируемой площади. План посева овощей выполнен на 34%, посадки картофеля – на 61%.

Из-за высокой температуры окружающего воздуха аграрии вынуждены регулировать глубину заделки семян, чтобы обеспечить доступ к продуктивной влаге для набухания и прорастания зерна. За последние сутки яровыми засеяно 90 тысяч гектаров, причем сев масличных опережает сев зерновых. Масличных в этом году планируется посеять 254 тысяч гектаров, уже посеяно 202 тысяч. Эти культуры приносят хороший доход и являются более засухоустойчивыми, эффективно используют для своего роста любую поверхностную влагу, поэтому прошедшие осадки положительно отразятся на всходах. Самые большие площади масличных планируется посеять в Верхнеуральском, Брединском. Октябрьском, Варненском, Кизильском и Чесменском районах – от 20 тысяч до 34 тысяч гектаров.

Самый большой клин среди культур на Южном Урале занимает пшеница. Её посеяно 458 тысяч гектаров, уже больше половины, в том числе 108 тысяч га твёрдой пшеницы – 77% от плана. Она необходима для производства макаронных изделий, чтобы обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия области.

По темпам сева на первом месте Аргаяшский и Кунашакский районы, в которых посеяно соответственно 81% и 72% яровых культур. Высокие темпы сева в Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Нязепетровском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Увельском и Чебаркульском районах, в которых посеяно более половины площадей яровых культур.