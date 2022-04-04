04.04.2022
Челябинский светофор лишили солнечной батареи
04.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля
04.04.2022
Чертовски красивы: челябинский зоопарк радуется рождению козлят
04.04.2022
В Челябинской области после санкций увеличили поддержку МСП в три раза
04.04.2022
Молодежный театр готовится удивлять «Контуром Любимовки»
04.04.2022
Челябинский «Каменный пояс» снова покорил всероссийские «Берега»
В Челябинской области после санкций увеличили поддержку МСП в три раза
04.04.2022
Алексей Текслер обозначил приоритетные задачи в сфере защиты детей
01.04.2022
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
В минсельхозе прокомментировали заявление Кобылина, который посоветовал южноуральцам не сажать картошку
01.04.2022
Жители Кизильского просят о помощи: Кабинет флюорографии в больнице – страшное зрелище
Окай Депрем: Украина из рая в ад...
02.04.2022
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022