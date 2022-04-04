В Челябинской области после санкций увеличили поддержку МСП в три раза

В Челябинской области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а после введения внешних санкций - почти в три раза.

Запущенные в регионе меры поддержки МСП и возможность запуска дополнительных инструментов развития бизнеса обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент организации «ОПОРА России» Александр Калинин на состоявшейся встрече.

Алексей Текслер поблагодарил президента «Опоры России» за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

«Сегодня малый и средний бизнес – один из крупнейших работодателей в регионе, - подчеркнул губернатор. – Сейчас сюда включены и самозанятые, которых у нас уже больше 80 тысяч. Все доходы, которые собираются в региональный бюджет по налогу самозанятых, уходят в муниципалитеты».

Глава региона отметил, что текущий год - особенный с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса. Объем поддержки МСП вырос вдвое, а после санкций – втрое.

«В настоящее время подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают эти меры, - уточнил Алексей Текслер. - В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера – стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперационные цепочки с крупными промышленными предприятиями. Также льготные займы по линии центра “Мой бизнес”».

Александр Калинин добавил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов МСП, в малом бизнесе работает 400 тысяч южноуральцев. Количество субъектов МСП растет, невзирая на все сложности в экономике. «Сейчас в стране стоит задача структурных сдвигов в экономике. Речь идет об увеличении производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, - отметил Калинин. - Челябинская область входит в десятку крупнейших индустриальных регионов страны и является одним из лидеров по сельскохозяйственному производству. Хотелось бы наметить с вами планы по ускоренному развитию малого бизнеса региона именно в индустриальной и агропромышленной сфере. Но нельзя забывать о международной кооперации. Где-то она искусственно ограничена, значит надо находить новых партнеров».