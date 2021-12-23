В Челябинской области принят бюджет на 2022 год с учетом всех предложений губернатора

В Челябинской области принят бюджет на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. В окончательном варианте главного финансового документа региона на предстоящую трехлетку учтены предложенные губернатором Алексеем Текслером поправки.

Сегодня, 23 декабря, депутаты Законодательного собрания региона одобрили законопроект о бюджете.

Напомним, бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Но даже при таком подходе в следующем году ожидается значительный прирост доходов, который позволит сделать определенный рывок в расходной части бюджета.

Алексей Текслер внес поправки в главный финансовый документ региона, которые изменили основные параметры первоначально сформированного бюджета. Поправки обусловлены уточнением объема федеральных средств, предназначенных региону (увеличение на 4,5 миллиарда рублей), а также отдельных направлений расходов.

Дополнительные федеральные трансферты предусмотрены на развитие дорожного хозяйства, создание новых мест в общеобразовательных организациях, развитие жилищного строительства и поощрение педагогов-кураторов в организациях среднего профобразования, а также на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, модернизацию коммунальной инфраструктуры и другие значимые для региона расходы.

Кроме того, в связи с решением, принятым на федеральном уровне, об опережающем перечислении региону дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренной в законопроекте на 2022 год, объем нецелевой финансовой помощи на 2022 год уменьшен на соответствующую сумму.

«Указанные средства в сумме четыре миллиарда 365,8 миллиона рублей поступят в регион уже в этом году и перейдут на следующий год в виде остатков средств, что не окажет влияния на общий объем поступлений бюджета 2022 года, являющихся источниками финансового обеспечения расходов», – объяснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

С учетом этих поправок общие параметры бюджета 2022 года увеличатся на четыре миллиарда 117,8 миллиона рублей. Поступления и расходы составят 257 миллиардов 320,2 миллиона рублей с ростом к первоначальным показателям 2021 года на 19,9%.

«Расходы областного бюджета в 2022 году, как и в редакции первого чтения, полностью обеспечиваются за счет собственных средств и федеральных ресурсов – без привлечения коммерческих заимствований, – добавил Андрей Пшеницын. – При этом остатки средств, предусмотренные в качестве финансового обеспечения расходов 2022 года, будут сформированы по итогам текущего года за счет дополнительных сверхплановых доходов и опережающего перечисления части нецелевой федеральной помощи, поступившей в этом году».

По словам Алексея Текслера, бюджет предстоящего периода стал бюджетом развития. «Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев», - подчеркнул губернатор, когда вносил законопроект на рассмотрение в Заксобрание региона. Финансирование будет увеличено по всем направлениям. Так, 70% расходов предусмотрено на социальную сферу.

Существенные расходы заложены на здравоохранение. Планируется создать три рентгенэндоваскулярных центра в Сатке, Кыштыме и Челябинске, открыть пять центров амбулаторной онкологической помощи, начать проектирование поликлиник в Миассе и Чурилово, а также нового корпуса Областного онкоцентра и хирургического корпуса Челябинской областной больницы. Будет продолжена работа по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Бюджет системы образования увеличен почти на пять миллиардов (на 10%) и составит 51,4 миллиарда рублей. Серьезный объем расходов направляется на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Дополнительные средства выделяются на выплаты за классное руководство, обеспечение горячим питанием и молочной продукцией учеников начальных классов, создание новых мест в школах. Впервые бюджетом предусмотрены средства на охрану образовательных организаций первой и второй категории.

Существенно увеличены бюджетные инвестиции в инфраструктуру. Объем средств, которые пойдут на ремонт и строительство дорог, а также на развитие транспорта, вырастет в 1,4 раза. Запланирован ремонт более 700 километров автодорог, будет введен в эксплуатацию значимый для Челябинска объект – Ленинградский мост, завершится капремонт путепровода по улице 9 Мая в Магнитогорске, перейдет в активную фазу реконструкция уникального путепровода со спиральным съездом в Бакале. Планируется строительство новых дорог в районах комплексной жилой застройки «Белый хутор», «Твоя привилегия», «Парковый премиум». Будет закуплено 40 низкопольных троллейбусов и 35 трамвайных вагонов для Челябинска.

Увеличено финансирование на газификацию – на 25% по сравнению с текущим годом (не включая расходов на догазификацию по программе «Газпрома»).

На развитие сельского хозяйства из областного бюджета будет направлено около 2,5 миллиарда рублей. Это на 37% выше по сравнению с плановыми показателями 2021 года. Триста миллионов рублей будут выплачены в виде субсидий на приобретение кормов, 200 миллионов рублей - на приобретение семян. На приобретение минеральных удобрений сумма поддержки возрастет в два раза - со 100 миллионов до 200 миллионов рублей, на поддержку животноводства прирост в полтора раза - со 185 миллионов до 275 миллионов рублей, на приобретение новой техники – 315 миллионов рублей.

Существенно увеличится финансирование южноуральской культуры. Совокупный объем расходов превысит сумму в четыре миллиарда рублей. Завершится капремонт в Новом художественном театре. Областные власти приведут в порядок восемь детских школ искусств в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, других городах и районах области. Капремонт ждет 15 домов культуры.

Увеличена поддержка муниципалитетов, в том числе объемы областных трансфертов, финансирование инициативного бюджетирования - проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов.

В минфине региона отметили, в целом бюджет предстоящего периода сбалансирован, сохраняет все актуальные приоритеты и максимально задействует возможности региона для повышения качества жизни южноуральцев – не только через укрепление социальной сферы, но и через серьезное увеличение вложений в экономику и инфраструктуру с применением новых механизмов финансирования.

Бюджет Челябинской области на 2022 год принят большинством голосов во втором и третьем чтениях. «За» главный финансовый документ проголосовало 55 депутатов. «Большинством голосов проект бюджета принят. Самый важный документ Челябинской области передаем на подпись губернатору», - отметил председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев.