В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции

В Челябинской области с 30 октября 2023 года будет проведена оптимизация структуры налоговых органов региона с объединением территориальных инспекций. Численность сотрудников службы останется прежней, сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

В результате реорганизации в регионе будет работать 11 укрупненных налоговых инспекций (в настоящий момент – 18).

Будут созданы три специализированные инспекции, которые будут выполнять отдельные задачи налоговой службы по контрольной работе и урегулированию долга. В том числе два Центра компетенций по контрольной работе - межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы №24 и №25 по Челябинской области. Им будут переданы функции контрольно-аналитической работы, планирования и проведения выездных налоговых проверок. А также появится Центр по управлению долгом - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Челябинской области. При этом по вопросам задолженности в созданный Центр по управлению долгом плательщики смогут обратиться лично и через налоговые инспекции по месту учета.

В Магнитогорске объединят Межрайонную инспекцию ФНС (МИФНС) №16 и МИФНС №17.

К ИФНС по Калининскому району Челябинска присоединят МИФНС №20 (Верхний Уфалей) и переименуют в МИФНС №26.

К ИФНС по Курчатовскому району добавят МИФНС №21 (Златоуст), к ИФНС по Центральному району – МИФНС №18 (Сатка), к ИФНС по Советскому району – МИФНС №15 (Южноуральск), к ИФНС по Ленинскому району – МИФНС №10 (Копейск), к ИФНС по Тракторозаводскому району – МИФНС №23 (Миасс).

В УФНС отмечают, что основные цели оптимизации – это повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления южноуральцам государственных услуг.

МИФНС №3 по Челябинской области (Кыштым) и МИФНС №19 (Чесма, ул. Ленина, 76). присоединятся к МИФНС №22 (Центральный офис - Челябинск, ул. Часовая, 6), а также МИФНС №19

«Точка обслуживания и приема налогоплательщиков останется неизменной - заявители смогут, как и раньше, посещать налоговый орган по месту учета», - пояснили в УФНС региона.

Также в Челябинской области услуги ФНС России можно получить в 234 точках обслуживания территориальных отделов МФЦ Челябинской области.

Налогоплательщики могут воспользоваться и электронными сервисами ФНС России «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.gov.ru или позвонив по единому федеральному номеру Контактк-центра ФНС России - 8-800-222-22-22.