В Челябинской области выросли доходы населения
Контрольно-счетная палата региона оперативный анализ информации Челябинскстата о доходах и расходах населения Челябинской области в первом полугодии 2020 года. Мы стали богаче.
Информацию о доходах и расходах южноуральцев КСП региона опубликовала в своем Telergam-канале.
Общий объем доходов населения вырос на 2,1%. Наибольшее влияние на рост показателя оказали социальные выплаты государством (+10,6%);
Общий объем расходов населения снизился на 0,7%. Больше всего сократились расходы на покупку товаров за рубежом (-4,4%).
Сбережения населения в банках сократились на 54,8%.
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