26.05.2022
Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
26.05.2022
В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
26.05.2022
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
26.05.2022
Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений
26.05.2022
Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион
В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
26.05.2022
У выпускников началась экзаменационная пора
25.05.2022
Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»
25.05.2022
В России намерены отказаться от Болонской системы образования
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022