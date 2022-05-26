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В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 25 социальных объектов для детей, в том числе 16 детских садов и девять школ.

«В Челябинской области в 2022 году по программам Минстроя запланировано строительство шести детских садов на 980 мест и четырех школ на две тысячи 175 мест, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства Челябинской области. - В 2023 году будет построено 10 детских садов на одну тысячу 785 мест и пять школ на две тысячи 223 места»

Всего в Челябинской области за два года по всем программа намереваются построить 23 детских сада и 11 образовательных организаций.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 13 детсадов (три - в Копейске, два - в Сосновском районе и восемь - в Челябинске) и семь школ (в Верхнеуральске, Миассе, Пласте, в микрорайоне «Привилегия» Челябинска, в поселке Тугайкуль Копейского городского округа, в поселке Кунашак и в селе Айлино).

В 2023 году запланировано строительство 10 детских садов (четыре - в Челябинске три - в Копейске, по одному - в Магнитогорске, Аргаяшском и Сосновском районах) и четырех зданий школ. Кроме того, намечено провести реконструкцию общеобразовательной школы №25 в городе Касли.

 

Автор: Любовь Юрина
школа
детские сады
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В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ

24.05.2022 17:34

Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»

24.05.2022 17:33

Виктор Олерский: «ВодоходЪ» ждет хороший сезон!

24.05.2022 17:27

Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке

24.05.2022 17:24

Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети

24.05.2022 17:15

Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии

24.05.2022 16:48

«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»

24.05.2022 16:39

Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима

24.05.2022 16:28

Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом

24.05.2022 16:26

Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает

24.05.2022 16:06

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»

24.05.2022 16:00

Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната

24.05.2022 15:45

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

24.05.2022 15:41

Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

24.05.2022 15:15

Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»

24.05.2022 14:04

В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова

24.05.2022 13:32

Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ

24.05.2022 13:27

За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один

24.05.2022 13:14

ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

24.05.2022 13:07

Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста