В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 25 социальных объектов для детей, в том числе 16 детских садов и девять школ.

«В Челябинской области в 2022 году по программам Минстроя запланировано строительство шести детских садов на 980 мест и четырех школ на две тысячи 175 мест, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства Челябинской области. - В 2023 году будет построено 10 детских садов на одну тысячу 785 мест и пять школ на две тысячи 223 места»

Всего в Челябинской области за два года по всем программа намереваются построить 23 детских сада и 11 образовательных организаций.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 13 детсадов (три - в Копейске, два - в Сосновском районе и восемь - в Челябинске) и семь школ (в Верхнеуральске, Миассе, Пласте, в микрорайоне «Привилегия» Челябинска, в поселке Тугайкуль Копейского городского округа, в поселке Кунашак и в селе Айлино).

В 2023 году запланировано строительство 10 детских садов (четыре - в Челябинске три - в Копейске, по одному - в Магнитогорске, Аргаяшском и Сосновском районах) и четырех зданий школ. Кроме того, намечено провести реконструкцию общеобразовательной школы №25 в городе Касли.