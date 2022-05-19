В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

В 2022 году в Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов и семь школ.

«В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов: три - в Копейске, два - в Сосновском районе и восемь - в Челябинске», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки области Светлана Платонова.

Напомним, два детских сада в Копейске - на ул. Кирова, 33А и на ул. Грибоедова, 15 - планировалось достроить еще в 2021 году, но сроки сдачи были перенесены на конец 2022 года. Да и сегодняшние темпы строительства категорически не устраивают губернатора Алексея Текслера, побывавшего на объектах, и он пообещал подрядчику расторгнуть контракт, если тот не исправит ситуацию до конца мая.

В 2023 году запланировано строительство 10 детских садов: четыре - в Челябинске три - в Копейске, по одному - в Магнитогорске, Аргаяшском и Сосновском районах.

Кроме того, в 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию семь зданий общеобразовательных организаций - школа на 100 мест в поселке Тугайкуль (Копейский городской округ), здание пристроя к школе № 2 в Пласте, школа-детский сад в селе Айлино, школа-детсад в Миассе, школа на 1100 мест микрорайоне «Привилегия», школа 500 мест в Верхнеуральске и школа на 500 мест в поселке Кунашак.

Напомним, госконтракт на строительство здания школы №16 Копейского городского округа в Тугайкуле был заключен минстроем области в 2019 году. Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. Но и в эти сроки подрядчики не уложились. В августе 2021 года на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер и поручил завершить строительство в начале 2022 года. Подрядчик – Строймеханизация – заверяет, что школа будет сдана к началу нового учебного года (к сентября 2022 года).

Здание единственной школа-детсада в селе Айлино было закрыто на реконструкцию первого мая 2021 года. При проведении работ вскрылась проблема, которая касается безопасности детей, поэтому сроки завершения были перенесены на конец августа 2022 года. Как пояснили в минобрнауки, реконструкция здания была приостановлена из-за нарушения сроков работ со стороны подрядчика. На данный момент заключен новый контракт. В феврале 2022 года Алексей Текслер предупредил главу Саткинского района и министра образования области, что больше не намерен переносить сроки проведения капремонта этой школы.

«В Миассе завершается строительство средней школы на 640 мест, совмещенной с детским садом на 160 мест. В хорошей степени готовности школа на 1100 мест микрорайоне «Привилегия» (пос. западный, Сосновского района)», - уточнили в пресс-служба минобрнауки.

Уже возведено здание школы на 500 мест Верхнеуральске. «Сейчас происходит оснащение школы средствами обучения и воспитания, идет подготовка всех разрешительных документов», - уточнили в министерстве.

Полностью готова к использованию школа на 500 мест в поселке Кунашак.

В 2023 году запланировано строительство четырех зданий школ и реконструкция общеобразовательной школы №25 в г. Касли.

На днях губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил всех глав муниципальных образований о недопустимости срыва сроков строительства социальных объектов.