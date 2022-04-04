В Долговском животноводческом комплексе открыли новый доильно-молочный блок

В минувшую пятницу, первого апреля, в Долговском животноводческом комплексе (Челябинская область) состоялось торжественное открытие доильно-молочного блока с доильным залом карусельного типа.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, директор Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Людмила Попова, глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков, директор СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева Анатолий Шундеев, глава Чебаркульского муниципального района Владимир Пупырев, а также директора ведущих молочных предприятий и заводов Челябинской области.

Анатолий Шундеев совместно с почетными гостями Алексеем Кобылиным, Людмилой Поповой и Юрием Кузьменковым перерезали красную ленту, тем самым символично дав старт работе комплекса. Затем гости побывали в рабочей зоне доильного зала во время дойки, где они воочию увидели весь процесс доения.

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«Введение в эксплуатацию молочно-доильного блока завершило строительство Долговского животноводческого комплекса на 1200 голов. Для автоматизированной дойки в комплексе установили новейшую доильную карусельную установку фирмы «Вестфалия» на 50 мест. Новое оборудование очень технологичное с электронным оборудованием, имеет большое количество различных датчиков. Молоко после дойки поступает в накопители, а затем в молочные танки с функцией охлаждения. Кроме того, недавно были установлены чиллеры, которые в считанные секунды охлаждают парное молоко с 37 до 4 градусов по Цельсию. Данная система позволяет сохранять молоко свежим и качественным», - представил новый аппарат присутствующим Анатолий Шундеев.

Также в этот день гости посетили Погорельский и Коелгинский животноводческие комплексы. В Погорелке участники мероприятия осмотрели комплекс, где выращивается молодняк, а в Коелге строительство нового животноводческого комплекса.

Завершилось мероприятие обменом опытом между аграриями, руководителями молочных предприятий и муниципальных районом, представителями министерства сельского хозяйства.

Побывав в Коелгинском хозяйстве, глава района Юрий Кузьменков вручил главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного комплекса Олегу Ритчеру премию Законодательного собрания Челябинской области за многолетний добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса.

«СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева - это гордость нашего района. Предприятие является передовиком в сельскохозяйственной отрасли, руководство которого не стоит на месте, оно постоянно в поиске новых решений по усовершенствованию своего хозяйства. Сейчас на СПК «Коелгинском» используют передовые технологии, направленные на улучшение качества работы и выпускаемой продукции хозяйства. В планах строительство новых животноводческих комплексов, увеличение поголовья коров и надоев молока», - поделился своей точкой зрения Юрий Владимирович.