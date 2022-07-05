В Магнитогорске стало проще приватизировать служебное жильё

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) своим решением расширили условия, при которых служебное жилье можно приватизировать.

Ранее служебное жилое помещение могли приватизировать граждане, постоянно проживающие в нём, если они не имели в собственности какие-либо жилые помещения или их доли.

Например, право на приватизацию служебного жилья, полученного после 2005 года, имеют члены семей военнослужащих, инвалиды I или II групп вследствие увечья по вине работодателя и другие категории граждан.

Теперь, согласно принятому на городском Собрании решению, правом приватизировать служебные помещения наделяются граждане, имеющие в собственности жилые помещения либо их доли площадью менее 10 кв.м. на одного члена семьи.

Спикер Собрания Александр Морозов прокомментировал данное решение, пояснив, что такая мера будет способствовать привлечению в город и закреплению в учреждениях и организациях наиболее востребованных молодых специалистов. Например, медицинских работников, профессионалов высокой квалификации, представителей узких специальностей.