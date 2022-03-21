Власти Челябинской области будут активнее мониторить системообразующие предприятия

В связи с введением внешних санкций в Челябинской области активизировали работу с системообразующими предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона. В обновлённый список таких предприятий сейчас входит 196 организаций. Показатели их экономической деятельности еженедельно оценивают уполномоченные органы исполнительной власти, чтобы оперативно отреагировать в случае возникновения у компании каких-либо трудностей.

«На постоянной основе в рамках деятельности оперативного штаба [по устойчивому развитию экономики] осуществляется мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций Челябинской области, чтобы в случае необходимости иметь возможность оперативно отреагировать на возникшую у предприятий проблему», - отметили в ведомстве.

В министерстве напоминают, что в конце 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об увеличении объёмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2,5 раза и промышленных предприятий - в 4 раза. На сегодняшний день губернатор принял решение об оказании дополнительных мер поддержки предпринимателям и промышленности с общим объёмом финансирования около 800 млн рублей.