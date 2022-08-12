ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране 

В июле жители Челябинской области оформили в ВТБ 220 автокредитов на общую сумму свыше 300 миллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в июне. Южный Урал вошел в тройку лидирующих регионов страны по объемам автокредитования.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), выдачи автокредитов клиентам ВТБ в Челябинской области в нынешнем июле превысили показатель за аналогичный период прошлого года на 22%. Порядка 52% общего объема кредитных сделок ВТБ приходится на новые автомобили, еще треть - на машины с пробегом, оставшуюся часть составляют беззалоговые автокредиты.

По данным ВТБ, Челябинская область по итогам июля стала третьим в стране регионом по объемам автокредитования, уступив только Москве с Подмосковьем и Санкт-Петербургу с Ленинградской областью. Также Челябинская область вошла в топ-5 субъектов РФ по спросу на госпрограмму, с помощью которой можно приобрести российские автомобили со скидкой 20%. С момента ее запуска в середине июля ВТБ предоставил на Южном Урале льготные автокредиты на 16,5 миллиона рублей.

«Всего с начала года ВТБ выдал в Челябинской области около 1 тысячи автокредитов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, - отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. - С апреля мы наблюдаем постепенное восстановление спроса заемщиков в нашем регионе. При этом темпы роста рынка автокредитования на Южном Урале превосходят показатели в среднем по стране».

По оценке ВТБ, за июль выдачи автокредитов всеми российскими банками достигли почти 53 миллиарда рублей, что на 11% превысило результат июня. По прогнозам банка, тенденция по росту спроса в автосегменте продолжится, и к концу 2022 года рынок может выйти на сопоставимый с прошлым годом объем продаж.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются от 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом в ВТБ можно оформить от 2,2% годовых. Средства на такие машины предоставляются в размере до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.