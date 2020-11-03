ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей

«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовали оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на сайте «Ростелекома».

Для проведения платежа нужно зайти в раздел «Оплата», ввести лицевой счет или номер телефона, сумму и выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» (по QR-коду). Система автоматически сформирует и выведет на экран QR-код, который надо отсканировать через камеру смартфона. Далее надо выбрать мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и подтвердить операцию. Либо можно сразу открыть мобильное приложение банка и из него отсканировать QR-код. Денежные средства моментально будут зачислены на счет оператора, а чек выслан на зарегистрированные электронную почту или телефон клиента.

«Банк ВТБ одним из первых начал внедрять и продвигать СБП на рынке транзакционных услуг. Это инновационное решение, которое нацелено на повышение скорости совершения операций по оплате счетов и удобства обслуживания пользователей. Мы видим, что интерес к Системе быстрых платежей растет с каждым днем не только со стороны бизнеса, но и граждан, что является для нас ключевым драйвером для дальнейшего усовершенствования продукта», — прокомментировал начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.

«Ростелеком» всегда стремится предоставлять клиентам передовые технологии и решения, которые делают повседневную жизнь комфортнее. Мы считаем, что у клиента должен быть максимальный выбор способов оплаты, чтобы он мог воспользоваться именно тем вариантом, к которому привык. Совместно с банком ВТБ наша компания одной из первых в России запустила инновационный сервис оплаты услуг связи по QR-коду через Систему быстрых платежей. Теперь провести платеж можно еще быстрее — не надо искать банковскую карту и вводить все ее реквизиты, ждать и вводить код из СМС, достаточно, чтобы под рукой был смартфон», — отметил исполняющий обязанности директора по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

В дальнейшем планируется добавить возможность оплачивать услуги «Ростелекома» через QR-код в едином личном кабинете, в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также в интерфейсе видеосервиса Wink.