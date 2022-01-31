ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза

В прошлом году заемщики ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили около 900 ипотечных кредитов с помощью цифрового кабинета на сайте банка. Общая сумма заключенных таким образом соглашений превысила 1,5 миллиарда рублей – это на 50% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), сервис позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн. В личном кабинете заемщик может в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» - скидку в размере 0,3 процентных пункта от базовой ставки по кредиту.

«Один из наших стратегических приоритетов – обеспечить возможность частным клиентам получать 100% продуктов и услуг банка в онлайн-формате, – сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. – Ипотека тоже все активнее переходит в digital. За прошлый год количество сделок с использованием личного кабинета в нашем регионе выросло на четверть».

Всего по итогам 2021 года заемщики ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили 8,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 16,3 миллиарда рублей.