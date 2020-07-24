ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

ВТБ реализовал проект по открытию расчетного счета Индивидуальным предпринимателям в их присутствии. Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут – расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса ВТБ. Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей во всех регионах присутствия банка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ и представить только паспорт.

Справки по перечню офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, - в Контактном центре Банка по тел 8-800-200-77-99.

«Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП - это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент банка ВТБ.

«Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса. В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с ВТБ будет еще более востребованным», - прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.