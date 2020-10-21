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ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат

Экономика
Сегодня, 14:53
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В рамках благотворительной программы «Мир без слез» ВТБ передал в дар государственному бюджетному учреждению «Курганская детская поликлиника» аппарат для ультразвуковой диагностики. Оборудование необходимо для не инвазивных исследований и позволяет определить размеры, локализацию, характер тканей и функциональные особенности органов.

 С маленькими пациентами детской областной больницы в праздничном прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретились герои передачи «Спокойной ночи, малыши!». Подключиться к трансляции и пообщаться с Хрюшей и Филей смогли и другие пользователи соцсети. Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

 «Курган впервые стал участником прямого эфира акции «Мир без слез». Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, мы рады оказать помощь детской поликлинике необходимым медицинским оборудованием и порадовать маленьких пациентов встречей с любимыми телегероями в формате онлайн», — отметил управляющий ВТБ в Курганской области. Эдуард Громов.

 Банк ВТБ продолжает поддерживать детские медицинские учреждения по всей стране и в период пандемии. Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для государственных детских больниц. Цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получать качественные медицинские услуги в любой части страны. Обязательной частью проекта являются детские праздники для пациентов больниц, принимающих участие в программе. Временно праздники переведены в формат онлайн. Все больницы, которым была обещана помощь в начале 2020 года, получают ее в полном объеме.

 

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