10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
10.06.2021
На коркинском кладбище горят кресты и могилы
10.06.2021
Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель
10.06.2021
В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура
10.06.2021
В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка
10.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
09.06.2021
ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг
09.06.2021
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%
07.06.2021
ВТБ выдал на Южном Урале первую онлайн-ипотеку
05.06.2021
ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021