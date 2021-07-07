07.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля
07.07.2021
Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности
07.07.2021
В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец
07.07.2021
В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников
07.07.2021
ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов
07.07.2021
Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?
ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов
05.07.2021
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»
02.07.2021
Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ
01.07.2021
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
21.06.2021
ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021