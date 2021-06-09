ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%

По итогам пяти месяцев 2021 года жители Челябинской и Курганской областей оформили в ВТБ 3,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 5,9 миллиарда рублей, что на 18% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 миллиардов рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), в мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Южноуральцы получили в ВТБ порядка 750 жилищных займов на 1,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем год назад. Всего в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года более 650 челябинских и курганских семей заключили сделки на 1,2 миллиарда рублей, что составляет 21% от выдач банка в регионе. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней на Южном Урале порядка 1,7 тысячи займов на три миллиарда рублей, в России – более 94 тысяч кредитов на 309 миллиардов рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тысячи кредитов на 149 миллиардов рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 миллиардов рублей), Новосибирской области (15,4 миллиарда), Республике Татарстан (12,6 миллиарда) и Свердловской области (10,8 миллиарда рублей).

«В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. — Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 триллиона рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах 30%».

В мае ВТБ улучшил условия по ряду ипотечных программ — в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

В рамках госпрограммы для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно. Текущие условия по госпрограмме действуют до первого июля 2021 года. Также по госпрограмме клиенты могут воспользоваться специальным предложением и получить ставку 4,3% на первые полгода или 5,3% на год, далее ставка составит 6,5%. Первый взнос составит от 15%.