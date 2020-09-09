ВТБ выдал на Южном Урале «Ипотеку с господдержкой» на 950 миллионов рублей

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ провел в Челябинской и Курганской областях более 510 сделок на 953 миллиона рублей. Средний размер кредита составляет почти два миллиона рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в целом по стране ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 миллионов рублей. Наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе (7,8 тысячи сделок на 38 миллиардов рублей), в Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,6 тысячи сделок на 8,7 миллиарда рублей), в Республике Татарстан (1,5 тысячи сделок на 3,7 миллиарда), в Новосибирской области (1,2 тысячи сделок на 2,8 миллиарда) и в Ростовской области (1,4 тысячи сделок на 2,6 миллиарда рублей). Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

«Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов», – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и шесть миллионов рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.