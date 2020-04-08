ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом

Экономика
Сегодня, 15:30

ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), запускает дополнительную собственную программу. Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

В зависимости от типа кредита установлены следующие максимальные суммы первоначального займа: 

По ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, в других регионах – 3 млн рублей. Старт приема заявок – 20 апреля.

По кредитам наличными: до 2 млн рублей. Старт приема заявок – 9 апреля.

По автокредитам: до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля.

Всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня.

«Мы понимаем, что часть наших клиентов оказалась в очень сложном финансовом положении. Решение о внедрении кредитных каникул в рамках 106ФЗ стало своевременным и важным шагом, который упростит значительному числу заемщиков исполнение их долговых обязательств, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Со своей стороны мы видим возможность расширить их число за счет увеличения стартовой суммы кредита. Это благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля. Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме».

Для получения отсрочки заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Экономика
Вчера, 13:26
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Экономика
06.04.20 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Экономика
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Экономика
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Вчера, 14:29
ГРЦ Макеева: Работаем, чтоб сказку сделать былью
Вчера, 14:14
Виктор Мамин: Южноуральские предприятия с огромной энергией спасают свой бизнес
Вчера, 13:26
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Вчера, 12:39
В Челябинской области возобновят работу около 83 тысяч предприятий
Вчера, 12:22
РМК сохраняет темпы производства
06.04.20 15:43
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
06.04.20 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
06.04.20 12:36
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога предприятия и ИП, перевозящие пассажиров
04.04.20 13:11
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
Общество
Сегодня, 16:01
В Челябинске в этом году благоустроят девять общественных пространств
Общество
Сегодня, 14:58
ММК готов во всеоружии противостоять эпидемии коронавируса
Новости
Сегодня, 14:31
Происшествия
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
Сегодня, 14:14
Общество
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 12:33
Федерация
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 11:53
Экономика
«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Вчера, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
06.04.20 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика