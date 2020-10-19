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ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%

Экономика
Сегодня, 16:54
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В рамках своего 30-летнего юбилея ВТБ запускает новую программу автокредитования. Минимальная ставка составит 3% годовых. Клиенты смогут купить новый иностранный или отечественный автомобиль в кредит с одной из самых низких на рынке ставок до 31 декабря.

 Юбилейная программа «Нам 30 лет – Вам 3%» предусматривает более выгодные условия – 3% годовых – именно в самой популярной у заемщиков конфигурации – кредите со страхованием жизни. При его выборе клиент получает дисконт от базовой ставки. Для ее достижения оформлять дополнительные страховые услуги не требуется. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 30% от стоимости автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

 «Интерес к покупке транспортных средств традиционно растет к концу года. В этот раз на динамику продаж повлияет еще и отложенный спрос, который сформирован из-за пандемии. В ВТБ продажи в кредит новых автомобилей занимают порядка 75% от общего числа сделок, а конфигурация с личным страхованием является у заемщиков самой популярной. Новую программу мы приурочили к 30-летнему юбилею банка, чтобы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор наших продуктов. Поэтому предлагаем им одну из самых низких на рынке ставок – 3%», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

 Заявку на кредит можно оформить через сайт, в офисе ВТБ с модулем автокредитования или в автосалоне у партнера банка. В рамках предложения возможно получение кредита в размере от 300 тысяч до семи миллионов рублей. Срок кредитования – от 30 месяцев до пяти лет.

 

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