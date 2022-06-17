17.06.2022
Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
17.06.2022
В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина
17.06.2022
Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами
17.06.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах
17.06.2022
ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах
17.06.2022
ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
15.06.2022
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности
15.06.2022
ВТБ снижает ставки по ипотеке
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022