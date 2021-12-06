Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией

Челябинская область успешно справляется с проблемами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, и успешнее других регионов Российской Федерации выходит из кризисной ситуации.

Этот факт констатировал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в ходе визита в регион и трехсторонней встречи с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На встрече обсудили перспективные проекты развития Южного Урала.

Глава региона подвел итоги уходящего года и доложил о главных проектах, реализуемых в области. Среди них:

- строительство современного гидрометаллургического завода по производству цинка в Верхнем Уфалее;

- строительство завода по производству удобрений в Карабаше;

- социально-инфраструктурный проект «Притяжение» в Магнитогорске;

- проект «Спортивный город» в Челябинске;

- реформа транспортной инфраструктуры в крупных городах Челябинской области.

«Эти проекты, как в промышленной сфере, так и в социальной, находятся на контроле правительства и на Вашем контроле, - уточнил Алексей Текслер. – Все они реализуются своевременно, источники финансирования определены».

Вице-премьер подчеркнул, что перечисленные губернатором проблемы не зря были названы прорывными. «Наша задача – обеспечить их выполнение, - добавил Юрий Борисов. - Многое сделано за последние годы, и это факт, что вы лучше других областей выходите из кризисной ситуации, связанной с пандемией. Об этом говорит и индекс промышленного производства. Это очень хорошо».

Промышленность Челябинской области продолжает в текущем году демонстрировать темпы роста выше, чем средние по России и УрФО. Индекс промышленного производства (ИПП) региона за январь-октябрь 2021 года показа уверенный рост – плюс 8,7% к аналогичному периоду 2020 года. В целом по России темпы роста составили плюс пять процентов, в Уральском федеральном округе – плюс шесть процентов. Челябинская область заняла в текущем году шестое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики субъектов РФ.

Юрий Борисов отметил, что в сельском хозяйстве области наметились проблемы, связанные в первую очередь с климатическими особенностями. Последние два года южноуральский агропромышленный комплекс работал в сложных условиях - масштабные снежные бураны, затяжная засуха, серия крупных пожаров. Но все эти проблемы аграрии решали. «Верю, что в дальнейшем мы будем преодолевать и это. Кстати, строительство завода минеральных удобрений должно внести определенную лепту», - подчеркнул вице-премьер.

Отдельно Алексей Текслер доложил о предварительных итогах социально-экономического развития региона. «Мы ожидаем рост регионального ВВП в этом году порядка 7% с учётом инфляции, фактически в два раза выше рост объёмов ВРП. Все основные показатели растут. Высокий уровень инфляции этого года стал дополнительным вызовом, но, тем не менее, рассчитываем, что закончим год в плюсе», - обозначил глава региона.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев добавил, что полностью поддерживает проекты, выбранные в регионе в качестве приоритетных. «Челябинская область - традиционно промышленная, с огромным потенциалом. И за 9 месяцев у региона действительно неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом, - добавил полпред. - Поэтому сейчас важно последний квартал доработать в таком же темпе. Будем и дальше работать над тем, чтобы все социально-экономические показатели Челябинской области шли только вверх».

Кроме того, перспективы социально-экономического развития Челябинской области обсудили и на отраслевом совещании, которое Юрий Борисов провел на автомобильном заводе «Урал» в Миассе.

«В повестке совещания важные вопросы создания в Уральском федеральном округе кластера по производству ключевых компонентов грузовой и строительно-дорожной техники. Мы обсудим вопросы освоение арктической зоны России за счет создания новых транспортных решений, поговорим об использовании в регионе транспортных средств на альтернативных экологически чистых видах топлива, подумаем вместе, каким образом сможем поспособствовать увеличению кадрового потенциала региона через создание современной городской инфраструктуры и материально-технической базы».

Владимир Якушев подчеркнул, что, несмотря на сложный период пандемии, промпредприятия округа сохранили лидирующие позиции в стране, продолжают наращивать экспортные поставки.

Алексей Текслер отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса вносят большой вклад в общий рост промпроизводства в регионе. «Уровень выпуска гражданской продукции на них достиг 42%, это выше планируемых показателей, - проинформировал глава региона. – Таким образом, поручение президента о доле гражданской продукции в ОПК до 2025 года наш регион уже выполнил, и мы продолжаем работать в этом направлении. В рамках ваших поручений мы содействуем созданию учебно-индустриальных парков, технопарков и кластеров в реестре Минпромторга России для получения дополнительной поддержки. В рамках трехлетнего регионального бюджета приняли решение увеличить поддержку проектов промышленности в 2,5 раза».

В ходе совещания была представлена информация о создании в УрФО условий для производства ведущих мостов тяжелых грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники, развитии внутриобластной и межрегиональной кооперации. Представители АЗ «Урал» сообщили о проекте создания в регионе испытательного центра автомобильной и специальной техники для эксплуатации в Арктической зоне.

ФОТО: пресс-служба губернатора