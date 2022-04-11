11.04.2022
Плюс одна косолапая: Челябинский зоопарк обрадовал новостью о спасении сестры Шкоды
11.04.2022
Интересный факт: «ратоборец Транссиба» работал в центре Челябинска
11.04.2022
Информация о плохом приеме жителей Мариуполя в Пензенской области является фейком
11.04.2022
Производитель телеком-оборудования Ericsson уходит из России
11.04.2022
Челябинские производители НЕсливочного масла внесены в «черный список» Роспотребнадзора
11.04.2022
Société Générale уходит из России и продаёт Росбанк
Южноуральцы пожаловались на резкий взлет цен на путевки в детский лагерь
21.07.2021
Ирина Гехт: Летнее оздоровление детей в этом году приблизится к доковидному уровню
16.06.2021
Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции
25.05.2021
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
11.01.2021
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022