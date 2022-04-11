Южноуральцы пожаловались на резкий взлет цен на путевки в детский лагерь

Жители Челябинска просят губернатора области Алексея Текслера разобраться с резким ростом стоимости путевки для детей в загородный лагерь.

«Уважаемый Алексей Леонидович, вот такой прайс на летний лагерь нашим детям на лето 2022 года был предоставлен нашей школой. Летом 2021 наш сын был там (цена обыкновенного школьного лагеря оплачивалась нами в размере шесть тысяч рублей. Сейчас эта стоимость непосильна всей нашей работающей семье», - написала Елена Слиденко в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Челябинска уточнила, что речь идет о лагере «Черёмушки» в поселке Лазурное. На сегодня отдых ребенка на одну смену (14 дне) обойдется почти в пять раз дороже - в 29 тысяч 400 рублей.

Елена просит губернатора разобраться в этой ситуации и пояснить, с чем связан такой многократный скачок цены.

Администрация Красноармейского района подтвердили, что стоимость 14-дневной летней путевки в ЗАО МОКК «Черемушки» действительно составляет 29 тысяч 400 рублей. Но родители не оплачивают 100% ее стоимости.

«Для детей Красноармейского района обеспечены субсидии из областного и районного бюджета, которые позволяют удешевить двухнедельный отдых ребенка до 10 тысяч 290 рублей. Кроме того, "Черемушки" работают в программе кэшбека с возвращением 50% оплаты», - отметили в районной администрации.

Кроме того, у родителей есть возможность после получения соглашения с Управлением образования о приобретении путевки обратиться на предприятие для возможного получения помощи.

Начальник лагеря «Черемушки» Инна Попова уже пояснила, что в обращении указаны некорректные сроки смен и цены. «Стоимость с учетом субсидии и программы кэшбека в категории стандарт составит около 12 тысяч рублей... Полная стоимость выросла на 25%», - пояснила Попова.

По ее словам, решение о повышении цен связано с желанием сохранить качество предоставляемых услуг. «Руководством лагеря было принято сознательное решение не терять в качестве предоставляемых услуг, это влияет на цену. Лагерь кормит, делает ремонты и чинит крыши, обновляет постельное белье и мебель, использует технику, закупает антисептики и бумагу, платит процент с каждой путевки за эквайринг. Наш лагерь частный, а значит все закладывается в стоимость путевки - мы не получаем государственные средства на содержание и развитие», - рассказала начальник лагеря.

Она отметила, что на сегодня, несмотря на повышение цены, уже все путевки забронированы и есть очередь на места, которые могут освободиться.