Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна

Аграрии Челябинской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. В этом году ими собрано два миллиона 171 тысяча тонн зерна. Это рекордный урожай.

Пшеницы собрано один миллион 394 тысяч тонн, вдвое больше прошлогоднего (194%). Челябинская область — вторая в России по площади возделывания пшеницы твердых сортов, которые идут на производство макарон. В 2022 году аграрии увеличили площадь посева этой культуры на 26 тысяч гектаров. В результате они намолотили 288,8 тысяч тонн твердой пшеницы. Это абсолютный рекорд за всю историю Челябинской области.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, Самая высокая урожайность зерновых в северных территориях: в Сосновском районе, в Еткульском, в Чебаркульском. В южных районах самая высокая урожайность в Верхнеуральском и Нагайбакском муниципальных районах. Самый большой валовой сбор зерна в Кизильском, Троицком, Нагайбакском, Октябрьском и Верхнеуральском районах.

Также аграрии собрали 567 тысяч тонн ячменя, 97 тысяч тонн овса, 23 тысяч тонн гречихи, 15,8 тысяч тонн зерна кукурузы, 35,8 тысяч тонн гороха. Фермеры и предприятия занимаются возделыванием нишевых культур — выращивают нут, масличные сою и рыжик.

Кроме того, аграрии успешно заготовили корма в объеме полуторагодового запаса, на случай, если следующий год будет засушливый. Завершается уборка картофеля, овощей – урожай уже больше, чем годом ранее. Продолжается уборка масличных культур, урожай которых также обещает быть рекордным.

«Мы лидеры в Уральском федеральном округе в целом по валовому объему производимой продукции, практически по всей номенклатуре занимаем первое место в УрФО и входим в десятку крупнейших производителей Российской Федерации. Сельское хозяйство нашего региона развивается, несмотря на последние засушливые годы, мы движемся вперед. В этом году собрали рекордный урожай зерна, и, уверен, сохраним лидерство в тех отраслях, где традиционно сильны – в производстве мяса птицы и свинины, яиц, макаронных изделий, круп, подсолнечного масла», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в настоящее время государство предпринимает меры для сохранения финансовой устойчивости сектора АПК. В текущем году господдержка направляется на производство и реализацию зерна, проводятся закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Еще весной государство поддержало аграриев, закрепив льготную ставку по краткосрочным кредитам на прежнем уровне и обеспечив доведение средств господдержки в весенний период.