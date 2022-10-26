26.10.2022
Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы
26.10.2022
В Челябинске наградили актеров, победивших в фестивале-конкурсе имени Милосердова
26.10.2022
Наталья Котова приглашает челябинцев на новую пешеходную улицу
26.10.2022
Результаты благоустройства парка Калининского района порадовали не всех
26.10.2022
«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»
26.10.2022
Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
07.10.2022
Московская «Золотая осень» для аграриев Челябинской области стала урожайной на медали
05.10.2022
Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК
29.07.2022
В Челябинской области в разгаре заготовка кормов
08.07.2022
Фермеры в Челябинской области увеличивают сбор «живых витаминов»
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022