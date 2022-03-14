14.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 марта
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
14.03.2022
Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря
14.03.2022
Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей
14.03.2022
Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную
14.03.2022
Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими
Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную
11.03.2022
Минсельхоз Челябинской области просит оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара
09.03.2022
В Еткульском районе обсудили задачи посевной кампании
21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
20.01.2022
Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022