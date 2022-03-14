Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную

В Челябинскую область пришел третий транш лимитов льготных краткосрочных кредитов, необходимых для своевременного проведения посевных работ и обеспечения отраслей животноводства и переработки кормами и сырьем. Объем субсидии составляет 615 миллионов рублей, с помощью этой поддержки аграрии смогут привлечь кредитов на сумму свыше трех с половиной миллиардов рублей.

Минсельхозом России утвержден новый план льготного кредитования для регионов, который предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 35 миллиардов рублей.

Как сообщили в минсельхозе региона, для Челябинской области годовой объем субсидий по коротким кредитам на сегодня составляет почти 870 миллионов. В январе-феврале южноуральские аграрии освоили больше 250 миллионов рублей в виде лимитов по краткосрочным кредитам. Новый транш составил 615 миллионов рублей.

Льготные кредиты выдаются аграриям по ставке до пяти процентов годовых. С помощью этих средств сельхозпроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, чтобы качественно и в срок провести посевную кампанию.