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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.03.2022

ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.03.2022

Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей
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14.03.2022

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14.03.2022 16:06

Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную

В Челябинскую область пришел третий транш лимитов льготных краткосрочных кредитов, необходимых для своевременного проведения посевных работ и обеспечения отраслей животноводства и переработки кормами и сырьем. Объем субсидии составляет 615 миллионов рублей, с помощью этой поддержки аграрии смогут привлечь кредитов на сумму свыше трех с половиной миллиардов рублей.

Минсельхозом России утвержден новый план льготного кредитования для регионов, который предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 35 миллиардов рублей.

Как сообщили в минсельхозе региона, для Челябинской области годовой объем субсидий по коротким кредитам на сегодня составляет почти 870 миллионов. В январе-феврале южноуральские аграрии освоили больше 250 миллионов рублей в виде лимитов по краткосрочным кредитам. Новый транш составил 615 миллионов рублей.

Льготные кредиты выдаются аграриям по ставке до пяти процентов годовых. С помощью этих средств сельхозпроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, чтобы качественно и в срок провести посевную кампанию.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В некоторых аптеках Челябинска цены на российские лекарства подскочили  почти в 2 раза. Так,
14.03.2022

В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Экология
14.03.2022

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