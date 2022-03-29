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29.03.2022

Южноуральцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на отсрочку по выплату долга
Александр Гончаров
Елена Коузова
школа
детские сады
УФАС по Челябинской области
администрация Челябинска
Экономика
29.03.2022 11:24
Фото: Татьяна Правдина

«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах

На фоне скачкообразного роста цен, вспышек необъяснимого ажиотажа вокруг некоторых товаров, сбоев в поставках размеренная деятельность детских садов, школ, больниц и интернатов кажется безмятежной. Однако новая реальность постепенно подбирается и к социальным учреждениям. Челябинские компании, занимающиеся продажей продуктов питания и хозтоваров в соцучреждения, уже месяц работают в минус. Цены, которые закреплены в госконтрактах, мягко говоря, не соответствуют реальной закупочной стоимости.

И тем не менее предприниматели в убыток себе продолжают поставлять продукцию своим социально уязвимым клиентам по старым ценам, но признают, что ситуация патовая: по сути выбор стоит между банкротством и… банкротством.

Мы попытались разобраться, как в условиях ценовой турбулентности бизнес может выжить на госконтратах, а детсады и школы сохранить прежний уровень материального обеспечения. Разбираться в ситуации помогал директор ООО «Региончелторг» Максим Точилин. Комментарии по этому вопросу дали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и заместитель министра Минобразования региона Елена Коузова.

Бизнес: Никто ничего не комментирует. Все говорят – исполняйте

 ООО «Региончелторг» занимается поставкой на оптовые рынки продуктов питания, хозяйственных товаров и бытовой химии. Свою продукцию компания также реализует в школы и детские сады Челябинска. По словам директора Максима Точилина, с начала год средний прирост цен на продукты питания составил 30-40%, некоторые категории (тот же сахар) подорожали в два раза. В детсады и школы продукция уходит по старой цене, а закуп приходится делать уже по новой, «прогрессивной». В итоге вместо прибыли компания получает зияющий дырами бюджет.

«Нам оптовые организации поставляют сахар по 90 рублей. Для сравнения: на начало февраля цена была 45-46 рублей. То есть цена выросла в два раза, и это мы говорим только про сахар. А контракты были заключены у нас ещё в декабре прошлого года. Получается, что отпускная цена в учреждения – 52-55 рублей. И по этой цене мы поставляли и поставляем сейчас сахар, а покупаем его по 90 рублей. Такая же ситуация и с рисом, гречкой, другими крупами, мясной продукцией, курами, яйцом, да практически с любой продукцией, -  рассказал Максим Точилин. - Взять те же рыбопродукты -  наши отечественные минтай и горбуша – сейчас стоят на стопе у всех наших челябинских поставщиков. Они либо не продают эту рыбу, либо продают в ограниченном количестве. Тот же минтай раньше стоил 100 рублей, сейчас он стоит 155 рублей».

По мнению коммерсанта, подорожание, как и дефицит, создаётся искусственно. Главная причина - желание участников рынка заработать в условиях экономической неопределённости или, как минимум, «не прогореть».

«Люди, видимо, боятся продавать: продашь дёшево, потом закупишь дорого, и логики в этом нет. Поэтому все придерживают, никто никому ничего не даёт, - констатирует Максим Точилин. - Вот взять сахарные заводы Краснодара – там стояли вагоны, готовые грузить, и их не грузили. Объясняли тем, что «эта наша продукция, хотим отгружаем – хотим не отгружаем». А если отгружали, то мизер. Например, у Челябинска потребность в сахаре с учётом производств, пекарен, столовых – 6-7 вагонов в день, а на оптовый рынок в лучшем случае выдавали один вагон».

Кроме того, на ценообразование, безусловно, влияет курс валют. Продать товар за валюту за границу (например, Китаю) куда более интересно, чем сбыть его за рубли внутри страны.

Ещё один фактор подорожания «российских» товаров - это их импортная составляющая. При создании практически любого отечественного продукта используется зарубежный компонент. Молоко российское – упаковка импортная, птица наша – яйцо инкубационное иностранное или добавки зарубежного производства.

Так что полностью предотвратить рост цен вряд ли удастся, во всяком случае, в ближайшее время. Но вот, насколько кривая роста цен будет «кривой», зависит, по мнению предпринимателя, от того, как быстро спадут панические настроения у части населения.

«Сейчас ждём, когда все наберутся. Уповаем на это. Ажиотаж спадёт, товар перестанет продаваться так активно, оптовики задумаются и начнут снижать цену – рассчитываем на это», - заключает директор компании.

И всё же дать точные прогнозы относительно того, когда устаканятся цены, сложно. А значит сохраняется высокий риск остаться ни с чем. Это обстоятельство заставляет бизнес задуматься даже о пересмотре контрактов, что фактически исключено. По словам Максима Точилина, «Региончелторг» направлял в УФАС информационном письмо с просьбой дать хоть какие-то разъяснения о действиях в условиях критичного для бизнеса роста отпускных цен, но в ведомстве ограничились стандартными формулировками.

«Мы звонили и на горячую линию - там ссылаются на то, что есть коммерческие риски. Мы заключаем госконтракт и в соответствии с ФЗ № 223, ФЗ № 44 мы обязаны выполнять условия контракта и не имеем права его изменить. При этом согласно законодательства под категорию «форс-мажор» санкции и их последствия не попадают. Никто это никак не комментирует. Все говорят – исполняйте. Но с апреля мы будем вынуждены предложить клиентам изменить цены по соглашению (только предложить!). И уже наши клиенты будут смотреть, приобретать продукцию или нет», - рассказал предприниматель.

А вот здесь возникает серьёзный камень преткновения, о который спотыкаются и коммерсанты, и чиновники. Согласно законодательству, изменить условия госконтракта весьма проблематично – это расценивается как неисполнение обязательств, и в этом случае компания вносится в реестр недобросовестных поставщиков. Для организации это чревато тем, что она лишается возможности участвовать в конкурсах на выполнение госконтракта в течение двух лет с момента внесения в реестр, плюс возможные штрафы и негативное влияние на имидж компании. То есть о бизнесе в этом сегменте придётся на время забыть.

Справка: изменить цену контракта после заключения госконтракта гипотетически возможно - по соглашению сторон на основании ч. 65 ст. 112 закона 44-фз. Но для этого должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:

  • исполнить контракт на прежних условиях невозможно в силу обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон;
  • эти обстоятельства возникли после заключения контракта;
  • заказчик подготовил письменное обоснование необходимости изменений контракта;
  • орган власти соответствующего уровня принял решение об изменении контракта;
  • поставщик предоставил новое обеспечение исполнения контракта (с новой ценой/сроком);
  • изменение цены осуществляется в пределах доведённых бюджетных лимитов.

При этом само по себе действие обстоятельств непреодолимой силы ещё не является основанием для изменений контрактов. Нужно доказать причинную связь.

Бизнес-омбудсмен: Мы ждём таких предпринимателей, чтобы помочь им

За комментарием мы обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову. Бизнес-омбудсмен отметил, что с такой проблемой к нему пока никто не обращался.  Но проблема, если она существует, намного шире.

С одной стороны, недопоставки или изменение цены контракта грозит компании внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Но с другой стороны, у областных властей есть понимание происходящего на рынке и желание идти навстречу бизнесу. «То, что было хорошо и недорого, сейчас имеет просто непроходные цены», - соглашается Александр Гончаров.

 Решать проблему, по его мнению, необходимо с учётом главной цели – обеспечить соцучреждения качественными и недорогими продуктами. Бизнес-омбудсмен напомнил, что законодатели уже сформулировали предложения по пересмотру таких контрактов в сфере стройматериалов и по нацпроектам. Так что аналогичное решение можно найти и в этом вопросе.

«Бизнесу нужно выходить с просьбами, быть открытым. Мы со своей стороны тоже открыты и ждём таких предпринимателей, чтобы помочь им», - заключил Гончаров.

Варианты решения: от допсоглашений до планирования

Открытость и инициативность две недели назад проявили предприниматели Петрозаводска. Поставщики продуктов в дошкольные учреждения уведомили мэрию, что из-за резкого скачка цен не смогут исполнять свои обязательства. На экстренном совещании городские власти решили до первого мая заключить с предпринимателями допсоглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по сегодняшним рыночным ценам. Но пересмотр контрактов возможен лишь при условии, что поставщики предоставят документы от фирм, у которых они покупают сырье, и подтвердят подорожание закупаемой продукции.

По мнению директора «Региончелторг» Максима Точилина, есть и другой вариант соблюсти интересы бизнеса и сохранить адекватные цены на поставки в соцучреждения: увеличить финансирование садов и школ, планировать объёмы поставок в эти учреждения, а также частично ограничить экспорт.

«Что касается государства, то если оно не может повлиять на цены [в условиях рыночной экономики], то, наверно, ему следует увеличить финансирование школьных, дошкольных учреждений, больниц, пересмотреть их бюджет согласно новым ценам. С производителями сесть за круглый стол, озвучить им свои потребности и договариваться о каких-то объёмах, делить эти объёмы между ними», - предложил бизнесмен.

Министерство образования Челябинской области: Мы можем оперировать только фактическими ценами

Заложниками обстоятельств становятся не только поставщики, но и заказчики – детсады, школы, больницы, интернаты, дома престарелых и другие бюджетные организации.

В том случае, если поставки продуктов всё-таки будут обходиться дороже, то весьма болезненным может оказаться вопрос дополнительного финансирования этих соцучреждений, особенно детских заведений: из каких источников они будут брать средства для покрытия возросших расходов? Иными словами, будет ли повышена родительская плата?

На наш запрос в мэрии Челябинска ответили, что «в настоящее время осуществляется всесторонний анализ ситуации для принятия оптимального решения. Рассматриваются варианты увеличения стоимости питания за счёт средств различных источников».

В Министерстве образования Челябинской области разъяснили, что самим детсадам не придётся решать проблему подорожания продуктов, поскольку питание не оплачивается за счёт бюджета детского сада.

«Бюджетные средства идут на оплату коммунальных услуг, учебных расходов, содержания помещения, на выплату зарплаты педагогам. Иначе говоря, на реализацию образовательных программ», - пояснили в Минобре региона, отметив, что оплата питания (и других услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми) происходит за счёт родительской платы.

В министерстве также заверили, что пока родительская плата в детских садах остаётся на прежнем уровне, но в дальнейшем её повышение не исключено. Впрочем, это не означает, что на родительские плечи гарантированно ляжет дополнительная финансовая нагрузка: в регионе «часть родительской платы компенсируется родителям за счёт областного бюджета, и размер этой части тоже может быть пересмотрен».

В Министерстве образования региона добавили, что при оценке ситуации могут оперировать только фактическими, а не ожидаемыми ценами.

Автор: Татьяна Правдина
Александр Гончаров
Елена Коузова
школа
детские сады
УФАС по Челябинской области
администрация Челябинска
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Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено, местами снег

28.03.2022 17:03

ЗСО Челябинской области установит новые правила аккредитации журналистов

28.03.2022 16:55

Комитет по делам образования Челябинска разбирается в ситуации с уроком нецензурной лексики для первоклашек

28.03.2022 16:51

Челябинский экс-полицейский подозревается в получении взятки от «похоронщика»

28.03.2022 16:41

Сотрудник спецподразделения украинской полиции рассказал о беспределе националистов

28.03.2022 16:15

За 2,5 месяца в Челябинской области заключено 714 соцконтрактов

28.03.2022 16:05

Россиянам не запретили пользоваться Instagram* и Facebook*

28.03.2022 15:39

В Историческом музее Южного Урала открылась выставка к 100-летию НЭПа

28.03.2022 15:30

Участников автопробега в Крым в Златоусте напутствовал Герой России Сергей Зяблов

28.03.2022 15:12

Heineken уходит из России

28.03.2022 15:09

Владимир Путин поручил до конца марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа

28.03.2022 15:08

В Челябинске ищут разработчиков документации по благоустройству шести общественных пространств

28.03.2022 15:07

День театра по-царски: в челябинском театре драмы императрица и кавалеры приоткрыли закулисье для зрителей

28.03.2022 14:56

Челябинские газовики готовы к прохождению паводка

28.03.2022 14:53

Инициативные жители помогают благоустраивать Еткульский район

28.03.2022 14:32

Синоптики – южноуральцам: С первых дней апреля весна наберет обороты

28.03.2022 14:26

Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку

28.03.2022 14:25

Жительница Магнитогорска привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ

28.03.2022 13:52

В Челябинске двое голых мужчин пришли в аптеку за виагрой

28.03.2022 13:39

ММК приглашает отечественных производителей к сотрудничеству на благо черной металлургии

28.03.2022 13:25

Челябинские общественники заявили о возможных массовых «вливаниях» фекалий в реку Миасс

28.03.2022 13:19

В Челябинске на этой неделе закрывается мега-пункт вакцинации от ковида

28.03.2022 13:18

Сезон программы «Урок здоровья» для детей сельских школ завершается

28.03.2022 12:29

В Минпромторге исключили возможность дефицита офисной бумаги

28.03.2022 12:28

За неделю ковид оборвал жизни 82 южноуральцев

28.03.2022 12:25

Другое мнение: журналист из Италии Джорджио Бьянки «Я заходил в их базы, видел свастику, книги об «СС» и Муссолини..»

28.03.2022 11:54

МТС: в Челябинске в два раза вырос спрос на ювелирные украшения и обувь

28.03.2022 11:52

Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев

28.03.2022 11:26

В Челябинской области отменен режим самоизоляции для пожилых граждан

28.03.2022 11:09

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с пожарами в зоне Чернобыльской АЭС

28.03.2022 11:07

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдёт в Стамбуле

28.03.2022 11:05

В Челябинской области сняли часть антиковидных ограничений

28.03.2022 10:56

Свой юбилей Златоустовский «Мартен» отметил в «Омнибусе»

28.03.2022 10:55

Южноуральцев предупреждают о непогоде и просят быть осторожными на дорогах

28.03.2022 10:53

Из-за снегопада на трассы выведены дополнительные экипажи ДПС

28.03.2022 10:47

Они не участвуют в погонях и не ловят преступников, но от их профессионализма зависят жизни южноуральцев

28.03.2022 10:29

В Челябинской области строится с привлечением средств дольщиков 198 жилых домов

28.03.2022 10:19

В Москве за изнасилование задержан уроженец Челябинской области

28.03.2022 09:55

В понедельник в Челябинской области – снег с дождем

28.03.2022 09:40

У православных началась четвертая неделя Великого поста

28.03.2022 09:13

Глава ВТБ Андрей Костин: Уровень льготной ипотеки достигнет 75-80%

28.03.2022 09:08

Анонсы событий и мероприятий на 28 марта

27.03.2022 21:28

Леонид Пасечник: Наша главная задача – завершить военную операцию

27.03.2022 20:23

Челябинский «Трактор» «переехал» уфимский «Салават Юлаев»

27.03.2022 20:21

Военный медик из Чебаркуля погиб в ходе спецоперации на Украине

27.03.2022 17:09

Экипаж ДПС не дал замерзнуть автомобилистке и ее пассажирам

27.03.2022 17:08

Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в РФ без патента

27.03.2022 17:01

Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Всемирным днем театра

27.03.2022 16:58

Южноуральцы продолжают парковаться на местах для инвалидов

27.03.2022 16:55

Военнослужащие Росгвардии отмечают профессиональный праздник

27.03.2022 16:52

Уроженец Узбекистана приехал из Москвы снабжать челябинцев героином

27.03.2022 11:52

Магнитогорский «Металлург» повел в серии с «Авангардом»

26.03.2022 23:21

Посетителям челябинской «Галактики развлечений» пришлось эвакуироваться

26.03.2022 23:12

Житель Челябинска заявил о «фекальной угрозе» реке Миасс

26.03.2022 21:00

В Челябинске срочно ищут любящих хозяев спасенные от верной смерти хвостатые карапузы

26.03.2022 19:54

По повышенному номеру: магнитогорские пожарные тушат вещевой рынок

26.03.2022 19:45

Памяти Никиты Лукашевского – талантливого музыканта и очень хорошего человека

26.03.2022 15:38

Пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области возглавит Елена Епимахова

26.03.2022 15:20

Полицейские Челябинской области ликвидировали шесть наркопритонов

26.03.2022 14:41

Юные челябинцы выражают поддержку российским военным - участникам спецоперации на Украине

26.03.2022 14:18

Жителей Челябинской области призывают выключить свет в поддержку Земли

26.03.2022 12:55

По следам «преступления»: воспитанники челябинской «Высоты» побывали в гостях у военных следователей

26.03.2022 12:37

Михаил Скоков заинтересовался мотивами 17-летнего «полицейского» из Златоуста

26.03.2022 12:00

В Челябинской области 575 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

26.03.2022 11:50

В Ленинском районе Челябинска замечена рыжая хищница

26.03.2022 10:22

Работникам культуры Челябинска вручили «Золотую лиру»

26.03.2022 10:06

ЧелГУ открыл пункт приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

26.03.2022 09:56

Челябинцы могут повлиять на реализацию инициативных проектов в родном городе

26.03.2022 09:43

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом: 2:1

26.03.2022 09:30

Итоги недели Челябинской области (с 21.03.2022 по 25.03.2022)

25.03.2022 19:43

НМУ объявлены в трех городах Челябинской области