«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах

На фоне скачкообразного роста цен, вспышек необъяснимого ажиотажа вокруг некоторых товаров, сбоев в поставках размеренная деятельность детских садов, школ, больниц и интернатов кажется безмятежной. Однако новая реальность постепенно подбирается и к социальным учреждениям. Челябинские компании, занимающиеся продажей продуктов питания и хозтоваров в соцучреждения, уже месяц работают в минус. Цены, которые закреплены в госконтрактах, мягко говоря, не соответствуют реальной закупочной стоимости.

И тем не менее предприниматели в убыток себе продолжают поставлять продукцию своим социально уязвимым клиентам по старым ценам, но признают, что ситуация патовая: по сути выбор стоит между банкротством и… банкротством.

Мы попытались разобраться, как в условиях ценовой турбулентности бизнес может выжить на госконтратах, а детсады и школы сохранить прежний уровень материального обеспечения. Разбираться в ситуации помогал директор ООО «Региончелторг» Максим Точилин. Комментарии по этому вопросу дали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и заместитель министра Минобразования региона Елена Коузова.

Бизнес: Никто ничего не комментирует. Все говорят – исполняйте

ООО «Региончелторг» занимается поставкой на оптовые рынки продуктов питания, хозяйственных товаров и бытовой химии. Свою продукцию компания также реализует в школы и детские сады Челябинска. По словам директора Максима Точилина, с начала год средний прирост цен на продукты питания составил 30-40%, некоторые категории (тот же сахар) подорожали в два раза. В детсады и школы продукция уходит по старой цене, а закуп приходится делать уже по новой, «прогрессивной». В итоге вместо прибыли компания получает зияющий дырами бюджет.

«Нам оптовые организации поставляют сахар по 90 рублей. Для сравнения: на начало февраля цена была 45-46 рублей. То есть цена выросла в два раза, и это мы говорим только про сахар. А контракты были заключены у нас ещё в декабре прошлого года. Получается, что отпускная цена в учреждения – 52-55 рублей. И по этой цене мы поставляли и поставляем сейчас сахар, а покупаем его по 90 рублей. Такая же ситуация и с рисом, гречкой, другими крупами, мясной продукцией, курами, яйцом, да практически с любой продукцией, - рассказал Максим Точилин. - Взять те же рыбопродукты - наши отечественные минтай и горбуша – сейчас стоят на стопе у всех наших челябинских поставщиков. Они либо не продают эту рыбу, либо продают в ограниченном количестве. Тот же минтай раньше стоил 100 рублей, сейчас он стоит 155 рублей».

По мнению коммерсанта, подорожание, как и дефицит, создаётся искусственно. Главная причина - желание участников рынка заработать в условиях экономической неопределённости или, как минимум, «не прогореть».

«Люди, видимо, боятся продавать: продашь дёшево, потом закупишь дорого, и логики в этом нет. Поэтому все придерживают, никто никому ничего не даёт, - констатирует Максим Точилин. - Вот взять сахарные заводы Краснодара – там стояли вагоны, готовые грузить, и их не грузили. Объясняли тем, что «эта наша продукция, хотим отгружаем – хотим не отгружаем». А если отгружали, то мизер. Например, у Челябинска потребность в сахаре с учётом производств, пекарен, столовых – 6-7 вагонов в день, а на оптовый рынок в лучшем случае выдавали один вагон».

Кроме того, на ценообразование, безусловно, влияет курс валют. Продать товар за валюту за границу (например, Китаю) куда более интересно, чем сбыть его за рубли внутри страны.

Ещё один фактор подорожания «российских» товаров - это их импортная составляющая. При создании практически любого отечественного продукта используется зарубежный компонент. Молоко российское – упаковка импортная, птица наша – яйцо инкубационное иностранное или добавки зарубежного производства.

Так что полностью предотвратить рост цен вряд ли удастся, во всяком случае, в ближайшее время. Но вот, насколько кривая роста цен будет «кривой», зависит, по мнению предпринимателя, от того, как быстро спадут панические настроения у части населения.

«Сейчас ждём, когда все наберутся. Уповаем на это. Ажиотаж спадёт, товар перестанет продаваться так активно, оптовики задумаются и начнут снижать цену – рассчитываем на это», - заключает директор компании.

И всё же дать точные прогнозы относительно того, когда устаканятся цены, сложно. А значит сохраняется высокий риск остаться ни с чем. Это обстоятельство заставляет бизнес задуматься даже о пересмотре контрактов, что фактически исключено. По словам Максима Точилина, «Региончелторг» направлял в УФАС информационном письмо с просьбой дать хоть какие-то разъяснения о действиях в условиях критичного для бизнеса роста отпускных цен, но в ведомстве ограничились стандартными формулировками.

«Мы звонили и на горячую линию - там ссылаются на то, что есть коммерческие риски. Мы заключаем госконтракт и в соответствии с ФЗ № 223, ФЗ № 44 мы обязаны выполнять условия контракта и не имеем права его изменить. При этом согласно законодательства под категорию «форс-мажор» санкции и их последствия не попадают. Никто это никак не комментирует. Все говорят – исполняйте. Но с апреля мы будем вынуждены предложить клиентам изменить цены по соглашению (только предложить!). И уже наши клиенты будут смотреть, приобретать продукцию или нет», - рассказал предприниматель.

А вот здесь возникает серьёзный камень преткновения, о который спотыкаются и коммерсанты, и чиновники. Согласно законодательству, изменить условия госконтракта весьма проблематично – это расценивается как неисполнение обязательств, и в этом случае компания вносится в реестр недобросовестных поставщиков. Для организации это чревато тем, что она лишается возможности участвовать в конкурсах на выполнение госконтракта в течение двух лет с момента внесения в реестр, плюс возможные штрафы и негативное влияние на имидж компании. То есть о бизнесе в этом сегменте придётся на время забыть.

Справка: изменить цену контракта после заключения госконтракта гипотетически возможно - по соглашению сторон на основании ч. 65 ст. 112 закона 44-фз. Но для этого должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:

исполнить контракт на прежних условиях невозможно в силу обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон;

эти обстоятельства возникли после заключения контракта;

заказчик подготовил письменное обоснование необходимости изменений контракта;

орган власти соответствующего уровня принял решение об изменении контракта;

поставщик предоставил новое обеспечение исполнения контракта (с новой ценой/сроком);

изменение цены осуществляется в пределах доведённых бюджетных лимитов.

При этом само по себе действие обстоятельств непреодолимой силы ещё не является основанием для изменений контрактов. Нужно доказать причинную связь.

Бизнес-омбудсмен: Мы ждём таких предпринимателей, чтобы помочь им

За комментарием мы обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову. Бизнес-омбудсмен отметил, что с такой проблемой к нему пока никто не обращался. Но проблема, если она существует, намного шире.

С одной стороны, недопоставки или изменение цены контракта грозит компании внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Но с другой стороны, у областных властей есть понимание происходящего на рынке и желание идти навстречу бизнесу. «То, что было хорошо и недорого, сейчас имеет просто непроходные цены», - соглашается Александр Гончаров.

Решать проблему, по его мнению, необходимо с учётом главной цели – обеспечить соцучреждения качественными и недорогими продуктами. Бизнес-омбудсмен напомнил, что законодатели уже сформулировали предложения по пересмотру таких контрактов в сфере стройматериалов и по нацпроектам. Так что аналогичное решение можно найти и в этом вопросе.

«Бизнесу нужно выходить с просьбами, быть открытым. Мы со своей стороны тоже открыты и ждём таких предпринимателей, чтобы помочь им», - заключил Гончаров.

Варианты решения: от допсоглашений до планирования

Открытость и инициативность две недели назад проявили предприниматели Петрозаводска. Поставщики продуктов в дошкольные учреждения уведомили мэрию, что из-за резкого скачка цен не смогут исполнять свои обязательства. На экстренном совещании городские власти решили до первого мая заключить с предпринимателями допсоглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по сегодняшним рыночным ценам. Но пересмотр контрактов возможен лишь при условии, что поставщики предоставят документы от фирм, у которых они покупают сырье, и подтвердят подорожание закупаемой продукции.

По мнению директора «Региончелторг» Максима Точилина, есть и другой вариант соблюсти интересы бизнеса и сохранить адекватные цены на поставки в соцучреждения: увеличить финансирование садов и школ, планировать объёмы поставок в эти учреждения, а также частично ограничить экспорт.

«Что касается государства, то если оно не может повлиять на цены [в условиях рыночной экономики], то, наверно, ему следует увеличить финансирование школьных, дошкольных учреждений, больниц, пересмотреть их бюджет согласно новым ценам. С производителями сесть за круглый стол, озвучить им свои потребности и договариваться о каких-то объёмах, делить эти объёмы между ними», - предложил бизнесмен.

Министерство образования Челябинской области: Мы можем оперировать только фактическими ценами

Заложниками обстоятельств становятся не только поставщики, но и заказчики – детсады, школы, больницы, интернаты, дома престарелых и другие бюджетные организации.

В том случае, если поставки продуктов всё-таки будут обходиться дороже, то весьма болезненным может оказаться вопрос дополнительного финансирования этих соцучреждений, особенно детских заведений: из каких источников они будут брать средства для покрытия возросших расходов? Иными словами, будет ли повышена родительская плата?

На наш запрос в мэрии Челябинска ответили, что «в настоящее время осуществляется всесторонний анализ ситуации для принятия оптимального решения. Рассматриваются варианты увеличения стоимости питания за счёт средств различных источников».

В Министерстве образования Челябинской области разъяснили, что самим детсадам не придётся решать проблему подорожания продуктов, поскольку питание не оплачивается за счёт бюджета детского сада.

«Бюджетные средства идут на оплату коммунальных услуг, учебных расходов, содержания помещения, на выплату зарплаты педагогам. Иначе говоря, на реализацию образовательных программ», - пояснили в Минобре региона, отметив, что оплата питания (и других услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми) происходит за счёт родительской платы.

В министерстве также заверили, что пока родительская плата в детских садах остаётся на прежнем уровне, но в дальнейшем её повышение не исключено. Впрочем, это не означает, что на родительские плечи гарантированно ляжет дополнительная финансовая нагрузка: в регионе «часть родительской платы компенсируется родителям за счёт областного бюджета, и размер этой части тоже может быть пересмотрен».

В Министерстве образования региона добавили, что при оценке ситуации могут оперировать только фактическими, а не ожидаемыми ценами.