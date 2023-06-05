Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение

АО «Карабашмедь» получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) и до 2025 года проведёт модернизацию системы экологического контроля. Получение данного разрешения регламентировано Указом Министерства Природы РФ в рамках реализации национального проекта «Экология».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, предприятие начало работу по модернизации производства задолго до введения КЭР: на заводе уже введён в эксплуатацию ряд производственных объектов, позволивших значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Среди них новая очередь сернокислотного цеха, комплекс электрофильтров повышенной пропускной способности для сернокислотного цеха, четыре конвертера с газоплотными напыльниками и системой газоочистки. Предприятие соответствует всем современным экологическим требованиям.

«Была подготовлена проектная документация с обозначением технологических нормативов, границ санитарно-защитной зоны и других важных параметров. Данная документация прошла согласование в профильных министерствах и ведомствах Российской Федерации», - отметила заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и экологической безопасности АО «Карабашмедь» Алёна Телегина.

Согласно новым требованиям Федерального закона от 21 июля 2014 года №219-ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятие внедряет наилучшие доступные технологии в сфере экологического контроля. Так, на территории Карабашмеди в рамках модернизации будет установлена современная система контроля, которая позволит получать объективные данные для экологического надзора.

Комплексное экологическое разрешение будет действовать семь лет и гарантирует, что завод будет выполнять установленные нормы по защите окружающей среды.