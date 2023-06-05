05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
05.06.2023
В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов
05.06.2023
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
05.06.2023
Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение
05.06.2023
В Челябинской области поезд смертельно травмировал мужчину
Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
18.01.2023
Завод Карабашмедь отмечает 25-летие своего возрождения
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
27.05.2022
Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023