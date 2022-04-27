10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях

Порядка 10 европейских компаний уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского природного газа в рублях.

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на материал агентства Bloomberg.

Как сообщил агентству источник, близкий к российскому «Газпрому», четыре европейских компании уже произвели оплату за поставки газа из России по новой схеме. Эти покупатели не называются.

Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы. В список покупателей газа из перечня "недружественных" стран вошло 21 государство.

Следующие расчеты за газ будут производиться после 15 мая, добавил источник агентства.

Напомним, 31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за природный газ с «недружественными» странами на рубли. Согласно документу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок с первого апреля.

«Недружественные» покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Газпром сообщил, что с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG до их оплаты в соответствии с новым порядком.